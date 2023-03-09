ЖКХ

Правительство России одобрило региональную программу модернизации тепловых сетей в Острове-3

Проект региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 — 2027 годы одобрен правительством Российской Федерации. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Программа Псковской области включает в себя реализацию мероприятий по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в военном городке «Остров-3». Речь идет строительстве тепловых сетей до здания Дома офицеров, ТК № 31, ТК № 10, а также возведение внутриквартальной системы отопления к более чем 20 жилым домам. В частности, предполагается замена инженерных сетей на протяжении более чем 20 км.

Данные работы позволят улучшить качество коммунальных услуг для населения, повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составляет более 800 млн рублей, в том числе 600 млн рублей — средства федерального бюджета.

Отметим, что в целом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были одобрены 17 проектов региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы общей стоимостью более 34 млрд рублей. Данными проектами предусмотрено строительство и модернизация 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Благодаря этому качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится более чем для 560 тыс. человек.