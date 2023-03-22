ЖКХ

Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза

Управляющая компания «Восьмой район» сильно увеличила суммы в квитанциях за март в Пскове. Возмущения по этому поводу высказали подписчики группы микрорайона «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юлия Семёнова / группа микрорайона «Звездный»

«Кто-нибудь в курсе, почему ООО "УО Восьмой район" подняло плату с 1 152 рублей до 2 975 рублей 88 копеек? Это так и должно быть? Повышение квартплаты в 3 раза?» - задалась вопросом подписчица сообщества.

Фото: Людмила Полещенко / группа микрорайона «Звездный»

Другой местной жительнице управляющая компания «Восьмой район» начислила за март 3 904 рубля. Еще один житель дома №1 на проспекте Энтузиастов рассказал, что за февраль ему начислили 1500 рублей, а за март - 4 000 рублей.

В комментариях часть псковичей подтвердила сильное повышение начислений, некоторым квартплату «управляйка» подняла на 50%. «Нам подняли в 50%, показания те же, а в графе "перерасчет" суммы. За что - не понятно, телефон управляющая компания не берёт, наверное, отгул взяли», - поделилась ещё одна женщина.

Также нашлись и те, кого резкое повышение не коснулось - разница между февралём и мартом составляет порядка 60 рублей.

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Ранее депутаты Псковской городской Думы согласовали повышение размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме. Планировалось, что изменение коснется домов, которые находятся на содержании муниципальной управляющей компании.