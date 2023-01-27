ЖКХ

Плата за содержание жилого помещения в ряде многоквартирных домов возрастет в Пскове

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме увеличили в Пскове. Изменение коснется домов, которые находятся на содержании муниципальной управляющей компании. Об этом с очередной 7-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы рассмотрели вопрос об увеличении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме. Новый размер платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой в среднем будет увеличен на 1,6 рубля за 1 квадратный метр. Комитет предложение поддержал.

При этом на сессии депутат Дмитрий Барабанов поинтересовался, каким образом рассчитывается минимальный тариф. Его возмутило то, что содержание многоквартирного дома от 6 этажей и выше с лифтом и мусоропроводом обходится дешевле, чем содержание такого же дома без мусоропровода.

«Тут представлена таблица расчета тарифа, но лично у меня она вызывает сомнения», - заметил Дмитрий Барабанов.

Вопрос вызвал жаркую дискуссию. Депутат Галина Неваленная предложила отложить решение вопроса до следующей сессии, однако коллеги отметили, что до следующей сессии ситуация не изменится.

Глава Пскова Борис Елкин заявил, что проблема с работой управляющих компаний в Пскове известная. Он обратил внимание на то, что депутаты могут делать запросы по поводу их деятельности, и при необходимости обращаться в суд, чтобы посредством административных наказаний стимулировать работу «управляек».

Также градоначальник заметил, что рост цен неизбежен. Он напомнил, что недавно в Пскове выросла стоимость проезд в автобусах, подорожали многие услуги ЖКХ.

По итогу обсуждения увеличение тарифа за содержание жилого помещения в многоквартирном доме поддержали 19 депутатов.