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Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март

22.03.2023 12:46|ПсковКомментариев: 0

Жители микрорайона «Звездный» сегодня подняли волну возмущений в социальных сетях по поводу резкого повышения начислений в квитанциях от управляющей компании «Восьмой район» - некоторым за март придется заплатить по 3-4 тысячи рублей. Почему суммы в квитанциях так сильно возросли? Распространяется ли эта практика на другие «управляйки»? Какими будут суммы за последующие месяцы? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила директор УК «Восьмой район» Ирина Кожевина.

 

Фото: Юлия Семёнова / группа микрорайона «Звездный»

- Ирина Юрьевна, сегодня в соцсетях жители микрорайона «Звездный» стали массово жаловаться на суммы в квитанциях от управляющей компании «Восьмой район» - некоторым за март начислили по 3-4 тысячи, в разы больше, чем за февраль. Не могли бы вы пояснить, почему суммы в квитанциях так резко увеличились?

- На повышении сумм в квитанциях повлияли постановление правительства РФ от 3 февраля 2022 года №92 и постановление Псковской городской Думы об увеличении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме.

Сильное увеличение сумм в квитанциях за март – это не повышение тарифа, это перерасчет на основе постановления правительства. Такой перерасчет производится один раз в год. В каждой квартире перерасчет разный. Из 32 домов, которые мы обслуживаем, пересчет сделали всего 9 домам. Все остальные дома уже перешли по оплате с нормативов на счетчики по общедомовым нуждам. Совету этого дома мы предлагали, они отказались переходить с нормативов на счетчики. Дом потребляет больше ресурса по горячей воде, чем норматив, рассчитанный нашим псковским комитетом по тарифам. А по свету мы им сделали пересчет в минус, обратите внимание. У холодный воды счётчика нет, поэтому и перерасчёта нет.

- Получается, такие суммы в квитанциях будут появляться у людей раз в год?

- Один раз в год, это будет происходить в первом квартале, в постановлении №92 все прописано. Сейчас эти перерасчеты происходят. В каких-то домах по 7 тысяч рублей доначисления, поэтому мы не одни такие.

- Постановление правительства №92 от 3 февраля 2022 года. Получается, люди сталкиваются с таким впервые?

- Да.

- Скажите, а повышение тарифов, согласно постановлению Псковской городской Думы, тоже отражено в квитанциях?

- Да, для пятиэтажных домов - на 1 рубль 25 копеек с квадратного метра. Для девятиэтажных домов мы подняли всего на 35 копеек за квадратный метр.

А по постановлению правительства – по-разному в каждом доме. Где-то на 30 рублей перерасчет, где-то – на 2-3 тысячи рублей. Все зависит от потребления и расхода воды, ресурса домом. Если дом большой, значит и потребление больше, и больше людей, которые не доплачивают за воду.

Отмечу, что это не раскидывание долгов населения на другие квартиры. Это неучтенные ресурсы, неучтенная вода. Дом эту воду принял, а жители некоторые, может быть, показания счетчиков не передали. Или, если квартира без счетчика, и в квартире прописан один человек, а проживают пять, то воды льется больше, чем рассчитано на эту квартиру, получается сверхнорматив, и это ложится на нужды всего дома.

5 лет за эти ресурсы платили управляющие организации, с 2017 года введены нормативы, и только в 2022 году мы получили право вернуть эти деньги этому же дому. То есть в 2022 году постановление вышло, и в 2023 году мы сделали перерасчет.

- Получается, если человеку начислили 4 тысячи, скорее всего, он не доплачивал за ту же воду?

- Нет, это не он не доплачивает, все люди платят. Ситуация такова: дом живет, в нем есть общедомовые приборы учета. Общедомовой прибор взял, допустим, за год миллион рублей, а мы людям выставили норматив, и каждый месяц у них цифра не меняется в квитанции, норматив 300 тысяч рублей, допустим. И вот эту разницу в 700 тысяч рублей мы раскидываем на этот дом. Почему такая огромная разница образовалась? Потому что какие-то люди, имея счетчик в квартире, выливают по 3-4 кубометра воды, а передают показания, что они вылили один кубометр, или вообще не вылили – передают показания без изменений. Получается, что по общедомовому прибору учета эта вода взята, а в квитанции она не отразилась. Какие-то люди не устанавливают счетчик, платят норматив. Норматив у нас 1,8 кубометра на человека. Если в квартире прописан один человек, мы и начисляем 1,8 кубометра, а проживает там, допустим, целая семья, и воды льется больше. И получается тоже неучтенная вода – дом ее взял, общедомовые приборы учета это показывают, а за нее эта квартира не заплатила. Получается, что все это общедомовые нужды. И мы это все раскинули на дом.

- Вы говорите, что ранее все эти перерасходы платили управляющие компании?

- Да, раньше платили управляющие компании, и вот за 5 лет, по статистике, очень много управляющих компаний стали банкротиться, именно из-за переплаты на общедомовые нужды по домам. В нашем городе около 10 «управляек» обанкротились из-за этого.

- Ирина Юрьевна, а если человек неправильно передает показания по счетчику, который установлен у него в квартире, раз в год «управляйка» деньги за эту неоплаченную воду возьмет, а потом придет, допустим, «Горводоканал», сверит показания и тоже перерасcчитает разницу. Не получится ли так, что собственник заплатит за неучтенную воду два раза – «управляйке», а потом – ресурсникам?

- Тогда уже в следующем периоде разница уменьшится, уменьшатся общедомовые расходы. Получается, вы доплатите за свои невылитые кубометры, и это пойдет переплата в будущий период. То есть в следующем месяце разница между расходами общедомовыми и расходами самих собственников будет меньше.

В сложившейся сегодня ситуации (с большими суммами в квитанциях – ред.) - мы простые исполнители, нашей вины в этом никакой нет. Мы сделали перерасчет по счетам ресурсоснабжающих организаций. Они нам выставили счет, мы его приняли, мы его уже оплатили и людям выставили норматив. И вся разница между счетом ресурсных организаций и нормативом выставлена в квитанции. Если разница была в пользу населения, мы ее заминусовали, например, по свету. Если не было счетчика, перерасчета никакого нет. А если была большая разница в пользу ресурсников, это сейчас выставлено в квитанции.

Беседовала Ксения Иванова

Теги: #ЖКХ #псков #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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