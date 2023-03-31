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Жителям псковской деревни Родина рекомендовали не пользоваться горячей водой 2 апреля

Жителям деревни Родина Псковского района рекомендуют не пользоваться горячей водой в период промывки сетей 2 апреля. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Уважаемые жители деревни Родина! По итогам проведенного сегодня межведомственного совещания по проблеме обеспечения потребителей горячей водой с участием Кириленка А. В., председателя комитета по региональному контролю, представителей МП "Коммунальные услуги", двух управляющих компаний приняты следующие решения: в период с 10:00 2 апреля будет проводиться промывка систем горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов по улице Набережная и улице Школьная горячей водой. Рекомендуем жителям в период промывки не пользоваться горячей водой. В случае необходимости пропуска воды в квартирах для промывки кранов и смесителей горячей воды просим зафиксировать показания счетчиков ГВС путем фотографирования с фиксацией даты до начала промывки и по ее завершению. Данную информацию для перерасчета необходимо представить на коммунальный участок МП "Комуслуги" в д. Родина», - рассказала глава муниципалитета.

В понедельник Роспотребнадзор проведет забор проб воды для анализа качества. «Информация о возможности использования горячей воды будет доведена до жителей», - добавила Наталья Федорова.

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Ранее сообщалось, что вода, которую после ремонта системы горячего водоснабжения подали в жилые дома в деревне Родине Псковского района, имеет опасные для здоровья свойства.

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В деревне Родине, являющейся фактически пригородом Пскова, проживает несколько тысяч человек.