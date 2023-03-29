ЖКХ

Поданная жителям псковской Родины горячая вода оказалась опасной для здоровья

Вода, которую после ремонта системы горячего водоснабжения подали в жилые дома в деревне Родине Псковского района, имеет опасные для здоровья свойства. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что в период с 28 по 29 марта муниципальное предприятие «Коммунальные услуги» проводило ремонтные работы в системе горячего водоснабжения в деревне Родине. По окончанию ремонта горячую воду подали потребителям.

«В ходе пользования водой выяснилось, что вода имеет посторонние химические запахи, что является недопустимым и опасным для здоровья», - отметила Наталья Федорова.

Для устранения сложившейся ситуации ресурсоснабжающая организация в период с 19:00 29 марта по 5:00 30 марта будет производить промывку системы горячего водоснабжения, в том числе в жилых домах.Затем будут повторно взяты анализы воды.

«Просим жителей учесть данные обстоятельства и не пользоваться в данный период времени горячим водоснабжением», - призвала глава района.