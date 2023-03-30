ЖКХ

Жителей псковской деревни Родина призвали использовать горячую воду до 31 марта только в технических целях

Жителей псковской деревни Родина призвали использовать горячую воду до 31 марта только в технических целях. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

В целях осуществления мониторинга качества горячего водоснабжения администрация Псковского района создала межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители администрации Псковского района, Роспотребнадзора, ресурсоснабжающей организации МП «Коммунальные услуги» и двух управляющих компаний.

По результатам мониторинга и исследований ресурсоснабжающей организации рекомендовано произвести повторную промывку всей системы горячего водоснабжения, после чего будут выработаны дальнейшие действия и меры.

«Просим жителей использовать горячую воду только в технических целях, так как будет проводиться очистка всей системы КВС в период с 30 марта 16:00 до 5:00 31 марта. Без отключения горячей воды», - написала Наталья Федорова.