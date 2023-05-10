ЖКХ

Предприятия выплатят штрафы за опасную для здоровья воду в псковской Родине

Организации и предприятия, по вине которых жители Пискович и Родины испытывали сложности с водоснабжением, получили предупреждения и выплатят штрафы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«По моему поручению комитет по региональному контролю и надзору Псковской области завершил проведение проверок по фактам отключения холодного водоснабжения в Писковичах и качества горячей воды в Родине. В отношении виновных лиц были возбуждены и рассмотрены дела об административных правонарушениях», – написал глава региона.

ООО «Псковские коллекторные сети» и МП Псковского района «Коммунальные услуги» выплатят штрафы. Также выписано предупреждение директору управляющей компании «Родина» и предупреждение управляющей компании «Жилсервис».

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Результаты проверок направлены в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования.

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Напомним, в апреле квартирах жителей деревни Родина, фактически являющейся пригородом Пскова, горячая вода шла с запахом керосина.