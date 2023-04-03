ЖКХ

Горячую воду в псковской деревне Родина признали пригодной для использования

Горячую воду в псковской деревне Родина признали пригодной для использования. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

По результатам проведения исследования проб горячей воды, которые взяли 3 апреля в квартирах трех многоквартирных домов по улицам Школьной, Набережной, детском саду «Ладушки» и котельной, установлено, что концентрация нефтепродуктов в воде ниже установленных СанПиНом пределов.

«Соответственно, вода пригодна для использования потребителям», - заключила Наталья Федорова.