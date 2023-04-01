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Губернатор о загрязнении воды в псковской Родине: Виновные будут наказаны по всей строгости

Коммунальные аварии в деревнях Писковичи и Родина Псковского района прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Эта неделя была сложной для многих служб, в том числе и коммунальных, - отметил глава региона. - Со стихией и её последствиями справились, но две ситуации прокомментирую отдельно. В Писковичах затопило канализационно-насосную станцию, что привело к остановке насосов. 31 марта - 1 апреля велась откачка воды. Администрации района активно помогал Псков (Борис Елкин организовал подвоз воды). Совместными усилиями холодное и горячее водоснабжение восстановили. Спасибо всем, кто способствовал оперативному решению проблемы».

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В Родине ситуация сложнее, продолжил губернатор. «У людей в квартирах горячая вода идет с запахом керосина – и никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Мы заставили начать промывку системы (она идёт до сих пор), чтобы привести воду к нормативам. Вопрос в ближайшее время решим. Но не бывает таких аварий без причины (а тут ещё и холодная вода коричневого цвета). Договорились с прокуратурой провести в понедельник совместное совещание по инциденту. Примем все меры, чтобы установить и устранить причину, а виновные будут наказаны по всей строгости. И остальным будет урок», - резюмировал Михаил Ведерников.

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Напомним, деревни Писковичи и Родина фактически являются пригородами Пскова, в них проживает несколько тысяч человек.