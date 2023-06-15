ЖКХ

2,5 млрд рублей вложат «Россети» в электросетевую инфраструктуру Псковской области

В рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 15 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году компания планирует завершить строительство подстанции 110 кВ для новой площадки Великолукского агропромышленного холдинга — третьей по величине компании России в сфере АПК.

Также «Россети Северо-Запад» отремонтируют 1,6 тыс. км линий электропередачи, 30 трансформаторных подстанций, заменят более тысячи изоляторов, расчистят 6 тыс. гектаров просек воздушных линий.

В планах реконструкция трех подстанций 110 кВ — «Опочка», «Струги Красные» и «ВЗЩА» — что позволит повысить надежность электроснабжения Опочецкого, Струго-Красненского районов и города Великие Луки.

«Мы ведем системную работу по повышению надежности электроснабжения в Псковской области. В 2023 году вложим в электросетевую инфраструктуру региона 2,5 млрд рублей. Хочу заверить, что в полном объеме исполним инвестиционную и ремонтную программы», — отметил Артем Пидник.

Губернатор Михаил Ведерников также выразил готовность на продолжение продуктивной совместной работы.

«"Россети Северо-Запад" в последние годы провели большую работу в Псковской области по повышению надежности электроснабжения и развитию электросетевой инфраструктуры. Будем и дальше работать в плотном контакте с компанией для улучшения качества жизни в регионе», — отметил он.