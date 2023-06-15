2,5 млрд рублей вложат «Россети» в электросетевую инфраструктуру Псковской области

В рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 15 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
В этом году компания планирует завершить строительство подстанции 110 кВ для новой площадки Великолукского агропромышленного холдинга — третьей по величине компании России в сфере АПК.
Также «Россети Северо-Запад» отремонтируют 1,6 тыс. км линий электропередачи, 30 трансформаторных подстанций, заменят более тысячи изоляторов, расчистят 6 тыс. гектаров просек воздушных линий.
В планах реконструкция трех подстанций 110 кВ — «Опочка», «Струги Красные» и «ВЗЩА» — что позволит повысить надежность электроснабжения Опочецкого, Струго-Красненского районов и города Великие Луки.
Губернатор Михаил Ведерников также выразил готовность на продолжение продуктивной совместной работы.