Туризм

Губернатор договорился о более 2 млрд рублей инвестиций в туризм Псковской области

В первый день Петербургского международного экономического форума в среду, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Пушкиногорском районе инвестор — ООО «Гарда» — намерен построить современный комфортабельный загородный гостиничный комплекс. На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей. Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великая и Сороть. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займет более 40 га.

В рамках соглашения с Агентством ипотечного кредитования на сумму 860 млн рублей в Пскове построят парк аттракционов «Волшебная гора». На площадке разместится семейный развлекательный центр, пространство для пеших и водных прогулок, спортивных, деловых и культурных мероприятий. Точкой притяжения станет колесо обозрения, здесь же для посетителей будут работать детские, семейные и экстремальные аттракционы.

Сразу три инвестиционных проекта будут реализованы в Печорском районе. Речь идет о развитии туристско-спортивного центра «Березовый хутор» около Изборска и создании парка отдыха на прибрежной территории Лесицкого озера. Еще один проект предполагает развитие инфраструктуры горнолыжного курорта «Мальская долина» в деревне Рогово. Инвестор планирует возвести гостиницу, модульные средства размещения, а также домики для круглогодичного проживания, шатер для гостей комплекса, открыть каток с искусственным охлаждением льда и крытый бассейн. Серьезные усилия будут направлены и на модернизацию уже имеющейся инфраструктуры — организацию освещения беговой трассы и доставки на пляж электромобилем, установку нового кресельного подъемника для горнолыжников и вейковой лебедки для отдыха на воде.