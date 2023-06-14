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Туризм

Губернатор договорился о более 2 млрд рублей инвестиций в туризм Псковской области

14.06.2023 21:31|ПсковКомментариев: 0

В первый день Петербургского международного экономического форума в среду, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Пушкиногорском районе инвестор — ООО «Гарда» — намерен построить современный комфортабельный загородный гостиничный комплекс. На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей. Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великая и Сороть. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займет более 40 га.

В рамках соглашения с Агентством ипотечного кредитования на сумму 860 млн рублей в Пскове построят парк аттракционов «Волшебная гора». На площадке разместится семейный развлекательный центр, пространство для пеших и водных прогулок, спортивных, деловых и культурных мероприятий. Точкой притяжения станет колесо обозрения, здесь же для посетителей будут работать детские, семейные и экстремальные аттракционы.

 

Сразу три инвестиционных проекта будут реализованы в Печорском районе. Речь идет о развитии туристско-спортивного центра «Березовый хутор» около Изборска и создании парка отдыха на прибрежной территории Лесицкого озера. Еще один проект предполагает развитие инфраструктуры горнолыжного курорта «Мальская долина» в деревне Рогово. Инвестор планирует возвести гостиницу, модульные средства размещения, а также домики для круглогодичного проживания, шатер для гостей комплекса, открыть каток с искусственным охлаждением льда и крытый бассейн. Серьезные усилия будут направлены и на модернизацию уже имеющейся инфраструктуры — организацию освещения беговой трассы и доставки на пляж электромобилем, установку нового кресельного подъемника для горнолыжников и вейковой лебедки для отдыха на воде.

«Все проекты интересные: где-то речь идет о строительстве новых туристских объектов, где-то — о модернизации и развитии уже существующих. Целый ряд вопросов мы решили прямо здесь, на ходу, сняли возникшие сложности, чтобы инвестор никаких препятствий на своем пути не видел. Везде есть предусмотренные инвестиционным соглашением сроки, но мы договорились, что постараемся все задуманное реализовать как можно быстрее. В том числе это касается парка аттракционов, который Псков ждет и которого он, безусловно, достоин. Это будет еще одна локация, где псковичи и гости города смогут провести время всей семьей. Важно и то, что благодаря появлению новых локаций туристы смогут приезжать в Псковскую область не только на выходные, а проводить в регионе полноценный отпуск. Это, безусловно, позитивно скажется на экономике, позволит улучшить туристическую привлекательность региона, расширить количество мест для размещения, а также выведет Псковскую область на более высокий конкурентный уровень среди сервисов гостеприимства Северо-Запада», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.
Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #правительство Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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