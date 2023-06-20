ЖКХ

Горводоканал продолжает работы на втором пусковом комплексе подземного водозабора в Пскове

«Горводоканал» продолжает работы на втором пусковом комплексе подземного водозабора в Пскове. Сейчас в увеличенном режиме идёт подача воды в город. Активно происходит перераспределение ее потоков движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Горводоканал»

Сегодня резко возросло количество обращений от жителей по поводу качества питьевой воды. Аварийно-диспетчерская служба предприятия работает на проблемных участках на сетях по вызовам.

Сейчас вода может идти с искаженной цветностью, повышенной мутностью, может быть изменен её запах и вкус, рассказал начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов. На начальном этапе увеличили подачу воды на 300 кубометров в час. До этого момента подавали, в среднем, по 500, сейчас идёт по 800 кубометров в час.

На первом пусковом комплексе ранее было запущено три скважины, сейчас запустили четвёртую, и запуск пятой планируется в ближайшее время.

«Подготовка питьевой воды на данном этапе будет увеличена до 24 тысяч кубометров в стуки, а ещё 24 тысячи планируется добавить после ввода в эксплуатацию станции умягчения», – рассказали на предприятии.

Таким образом, специалисты постепенно уменьшают объём воды, подаваемой в город из реки Великой, так как она наиболее подвержена внешним загрязнениям.

По всем вопросам, связанным с ухудшением органолептических показателей воды, нужно обращаться в АДС «Горводоканала» : 79-20-60 или в кол-центр: 79-21-12