Рейтинг для управляек: действенный метод или игрушечный инструмент?

Жильцы не всегда довольны работой управляющих организаций и могут быть уверены, что их деньги расходуются эффективно. Чтобы сделать деятельность управляек прозрачнее, в Госдуме предложили создать их публичный рейтинг. Поможет ли такой инструмент жильцам многоквартирных домов, страдающим от плохих УК и будет ли способствовать здоровой конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг? Псковская Лента Новостей узнала мнение об инициативе у контролирующих органов, ресурсосберегающих организаций, а также у самих управляек и собственников помещений в многоквартирных домах.

Предложение о создании публичного рейтинга управляющих компаний поступило от первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева. По его словам, это «попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли». «Люди платят растущие тарифы, но часто не понимают, на что уходят их деньги, и часто не могут повлиять на ситуацию, даже если компания работает откровенно плохо», - цитируют депутата федеральные СМИ.

Благодаря рейтингу жильцы будут видеть в официальном списке добросовестных игроков и смогут сменить управляйку, если она перестала их устраивать. Предполагается, что данные будут доступны на платформе ГИС ЖКХ, где можно будет сравнить организации по конкретным показателям и оценкам пользователей. Кроме того, низкий рейтинг может стать основанием для внеплановых проверок контролирующих органов и даже для досрочного расторжения договора жильцов с управляющей компанией.

«По сути любой рейтинг это информация для размышления для собственников, но остается вопрос в порядке рейтингования. Система ГИС ЖКХ уже реализует часть таких мероприятий. И в некоторых регионах есть свой неофициальный рейтинг. А для контроля у нас применяется риск-ориентированный подход (метод осуществления государственного контроля, при котором выбор интенсивности проведения мероприятий определяется отнесением деятельности юрлица к определенной категории риска либо определенному классу опасности — прим. ред) и реагирование на обращение граждан», - комментирует инициативу заместитель министра регионального контроля и надзора Псковской области Алексей Крюков.

Норма или популизм?

Ресурсоснабжающие организации, которые возможно будут принимать участие в составлении рейтинга, идею одобряют. «Тема животрепещущая, тем более, что мы ее уже долгие годы пытаемся раскачать. Рейтинги - норма для больших городов. Возьми хоть Москву, хоть Петербург. Там это вовсю используется. Там даже есть ежемесячные отчеты, где УК указывает все, начиная от замененных лампочек и заканчивая влажной уборкой лестничных клеток! Но у нас такого не дождешься. Так как УК не то, что своих отчетов не публикует, так еще и всячески пытается свою работу переложить на других», - отмечают в МП «Псковские тепловые сети».

За примерами далеко ходить не надо. «Взять хоть регулировку внутридомовой системы отопления. Просим УК ее отрегулировать, они отвечают, что сделать этого не могут. Дескать, пусть лучше ПТС меньше топят! А как топить меньше, если мы завязаны на горячей воде?! Даже до такого доходит. Так что конечно, мы бы с удовольствием включились в эту работу», - говорят на предприятии.

А вот сами жильцы пока скептически относятся к такой идее. «Рейтинг будет - это, наверно, хорошо. Но что это даст мне, как жителю дома и клиенту компании? Я и так знаю, как работает компания. Как и другие жильцы», - говорит псковичка, жительница микрорайона на Запсковье Елена К.

Деятельность своей УК женщина оценивает как "ни шатко-ни валко": «Уборщица и дворник работают довольно хорошо, в подъезде чисто, регулярно влажная уборка проводится. А, например, труба в подъезде текла (у нас сток воды внутренний сделан) - так мы год звонили, чтобы ее поменяли. Детскую площадку даже не покрасили, скамейки поломанные стоят, песок в песочницу привозят только после звонков. Но вряд ли мы соберемся внезапно и уйдем к другой компании, уж больно для этого много надо телодвижений совершить, у нас нет таких активистов».

Также, по мнению Елены, управляющей компании от рейтинга будет «ни жарко, ни холодно». «Всегда можно сказать, что он накручен злопыхателями. Короче, на мой взгляд, очередная популистская инициатива, пока не прописаны конкретные последствия для УК от введения этого рейтинга», - считает она.

Жильцы дома в центральном районе города сами сменили управляйку, потому что были недовольны ее работой. «Инициативная группа нашла вариант. Мне кажется, что в таком небольшом городе, как Псков, и сарафанка будет неплохо справляться. Меня больше волнует не вопрос рейтинга, а вопрос наказания недобросовестных управляек», - отмечает Наталья Б.

Лучше б не мешали

Для управляющих компаний инициатива об очередном рейтинге — уже не нова. «Сколько себя помню, столько вот времени эта идея витает. Все зависит от того, кто будет составлять этот рейтинг, как будут оценивать и насколько рейтинг будет отражать действительную реальность», - говорит руководитель УК №2 Дмитрий Гусаков.

По его словам, попытки составления таких систем оценки уже были, но «никто так и не довел это дело до конца». При этом Дмитрий Гусаков считает, что публичность управляйкам нужна обязательно. «Управляющие компании не должны быть чисто коммерческими организациями, потому что у них есть социальная составляющая, но они не должны и работать в убыток. А у нас все перевёрнуто с ног на голову. Обычно как? Продал товар и получил деньги. У нас же - услугу предоставил, а потом, может быть, с помощью судебных приставов, ты получишь деньги. И законодательство не волнует, если ты деньги не получил - всё равно эту услугу обязан предоставить», - сказал он.

Руководитель УК считает, что объективным сделать рейтинг управляек будет сложно. Например, многое зависит от возраста жилого фонда: у каких-то УК он достаточно новый и свежий, а кому-то достались дома-памятники.

Многое зависит и от жильцов: «У кого-то люди, если случается проблема, приходят и говорят: "Вот есть проблема, давайте подумаем, как её решить". А есть такие, кто думает только о том, кого и как наказать. И неважно им, будет эта проблема решена или нет. У нас есть управляющие компании, у которых жалобщиков десяток. Насколько этот критерий будет влиять на рейтинг? Понятно: где больше жалоб, там рейтинг будет хуже, но это не будет реальным показателем того, что там действительно работают хуже».

По словам Дмитрия Гусакова, у управляющих организаций много проблем из-за фонда капитального ремонта. «Есть дома, которые не попали в программу капремонта до 2025 года. В таких домах крыши и конструктивные элементы уже сложно латать. По ним будет много жалоб. А в новых домах и в зданиях, которые попали в программу капремонта, таких проблем нет. Очень много нюансов», - заметил он.

«Я сторонник, чтобы такой рейтинг был. Но чтобы к этому вопросу очень внимательно и продуманно подошли», - резюмировал руководитель УК №2.

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов высказывается более категорично. «Вместо обозначения реальных проблем УК и их решения идет поиск псевдорешений. Инициатива понятна, но она не направлена на изменение ситуации внутри жилищно-коммунальной сферы», - сказал он.

Председатель Ассоциации управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунальной сферы Псковской области Сергей Корсаков тоже считает, что рейтинги и прочие подобные вещи часто создаются «для галочки». «Законодатель не делает работу управляющих организаций лучше, прозрачнее, а идет по пути усложнения и создаёт трудности. С моей точки зрения, лучше б он не мешал», - говорит он.

Кроме того, по его словам, есть масса коллизий, которые существуют в настоящее время и требуют разрешения. «Мы очень долгое время доказывали, что мы, управляющая организация, коммунальные услуги не предоставляем, а содержим общее имущество. На входе в дом мы не можем повлиять на давление и температуру горячей воды. Это требования поставщику, и он обязан их соблюдать. Мы содержим сети. За это нам собственники и платят. Наконец с нами согласились - в 2018 году. Также есть многие до сих пор существующие нормы, которые требуют изменения - для того, чтоб действительно мы могли работать, осознавая, что мы защищены законом», - отмечает Сергей Корсаков.

Что касается рейтинга для управляек, председатель Ассоциации сравнил его с рамкой для картины. «Хотите картину вставить в рамочку? Ну, вставьте. Но в первую очередь будут смотреть не на рамку, а на картину. Если считаете, что всё сделано, всё урегулировано, всё хорошо, все коллизии разрешены, тогда давайте рейтинги и прочие оценочные вещи. Может, для кого-то это необходимо. Но дело в том, что лошадь везёт телегу, а не наоборот», - добавляет он.

Собственниками так и не стали

С момента принятия Жилищного кодекса в новой редакции в 2004 году в том или ином формате рейтинги были. О своем опыте составления такой системы оценки УК рассказал член Общественной палаты Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

«В Пскове мы делали рейтинг в рамках программы «Школа грамотного потребителя» - оценивали по разным критериям организации города Пскова. В этом принимали участие старшие по домам. Возможно, кому-то от этого и стало лучше, но массовых переходов от одной управляйки к другой не было», - вспоминает он.

По его словам, это скорее был инструмент сравнения. «За мою 10-летнюю практику по работе с собственниками , могу сказать, что провести собрание по смене управляющей организации - это титаническая работа. И как только вы его инициируете, старая управляйка сразу начинает включать любые механизмы, чтобы вам палки в колёса вставлять — и кнутом, и пряником. Сразу появляется уборщица, сразу делается какой-то минимальный технический ремонт, все становятся шёлковые-ласковые. И давайте будем честными - 80% нашего населения инертны. Инициаторами собраний становится горстка людей, которые готовы сменить управляйку и ради этого делать какие-то действия. Есть люди, которые всегда против: говорят, что следующая будет хуже, чем предыдущая. И 70—80% - те, которым вообще всё равно!»

По его словам, внутренний бич всей системы жилищно-коммунального хозяйства - население вспоминает о ЖКХ в двух случаях: когда видит платёжку и когда уже всё развалилось и ничего не работает. «Тогда мы только вспоминаем, что, оказывается, надо было два года назад поменять управляйку, которая действительно ничего не делала. Но у нас собственники собственниками так и не стали. В рамках многоквартирных домов люди всё равно живут в своих квартирах. Никто не думает, что лестничная площадка, крыша, подвал, общие коммуникации - это тоже их собственность», - говорит он.

Методик составления рейтинга множество. «У нас она состояла из трёх ключевых блоков: первый - мнение самих граждан, второй - мнение контролирующих органов (прокуратура, жилищная инспекция) и третий блок — коммунальщики. Внутри каждого блока были свои критерии: те, которые можно посчитать, и субъективные (нравится-не нравится). По сумме этих критериев составлялся рейтинг, каждый участник получал итоговый балл», - сообщает он.

Однако составители рейтинга столкнулись с тем, что отзывы оставляют только те, кто недоволен. «Те, у кого всё хорошо, не пишут. И этот перекос всю эту систему ломает. Поэтому сделать на уровне федерации такой рейтинг, мне кажется, нереально. Это игрушечный инструмент, который объективную ситуацию вряд ли покажет», - отмечает Алексей Кириллов.

По его мнению, пока не будет легкой прозрачной схемы перехода из одной управляющей организации в другую, которая по минимуму будет занимать энергии собственников, управляйкам бояться нечего. «Но, как только появится такая схема, сразу появятся мошенники, которые будут заставлять людей переходить в УК, созданные две минуты назад. Просто ради того, чтобы пару месяцев пособирать деньги и потом исчезнуть. Тогда мы получим обратную сторону медали. И так плохо, и так нехорошо...», - говорит эксперт.

Поэтому выход один — общаться друг с другом. «Я убежденный сторонник одноэтажной России. Когда у нас будет по 6-15 соток и индивидуальные дома, тогда мы все станем собственниками. А когда годами живешь в многоэтажках и не знаешь своих соседей, какое общество можно развить? Выхода нет, пока мы друг с другом не подружимся», - считает он.

Одним словом, рейтинги управляющих организаций могут быть нужны, но их необходимость и эффективность остаются предметом дискуссий. Возможно, такие системы оценки действительно могут повысить прозрачность работы по обслуживанию домов, выявить недобросовестные организации. Но в то же время многое зависит от критериев оценки. И есть опасность, что вместо улучшения качества услуг ЖКХ, мы получим иллюзию решения проблемы.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН