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Проблему неготовности Новоржевского района к отопительному сезону обозначил Армен Мнацаканян

Проблему неготовности Новоржевского района к отопительному сезону обозначил на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с жителями муниципалитета вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян – территория входит в границы округа депутата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Армен Мнацаканян обратил внимание, что на последней сессии депутаты районного Собрания обсуждали этот вопрос, глава не присутствовала, варианты решений не представила.

«Мы пришли к выводу, что район вообще не готов к отопительному сезону, абсолютно», - поделился опасениями депутат и обратился к губернатору с просьбой помочь новоржевцам, «чтобы быть более-менее готовыми».

Михаил Ведерников подчеркнул, что ситуация во всех районах на контроле правительства и профильного комитета – независимо от того, как выстроены отношения с главой района.