ЖКХ

Новоржевскую администрацию раскритиковали за некачественную подготовку к отопительному сезону

Проблему подготовки к отопительному сезону подняли на сессии районного Собрания 22 августа. В её работе приняли участие 13 депутатов. На сессию были приглашены вице-спикер, руководитель партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян, прокурор района Вячеслав Иванов, главы сельских поселений и глава администрации городского поселения «Новоржев», заместители главы администрации Новоржевского района, начальники отделов администрации. Глава района Софья Пугачева на сессии не присутствовала.

В повестку дня были включены несколько вопросов, один из них - вопрос о ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.

Докладчиком по нему выступил замглавы администрации Михаил Занин, курирующий в том числе жилищно-коммунальное хозяйство. На подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону запланировано финансирование в объеме более 13 млн рублей за счет средств местного бюджета и средств предприятия. Из этой суммы чуть более 9 млн предусматривается на приобретение топлива, пишет газета «Земля новоржевская».

Однако на сессии обратили внимание, что в районном бюджете такие средства на эти цели не заложены, у предприятия-банкрота тоже денег в таких объемах нет.

Михаил Занин рассказал, какие виды работ на каких котельных уже проведены за счет средств предприятия и какие ещё планируются в ближайшее время. Ограниченные трудовые ресурсы, по его словам, не позволяют делать всё в хорошем темпе.

Разногласия у докладчика и депутатов возникли по количеству имеющейся в наличии древесины. По словам заместителя главы администрации, на данный момент имеется более 900 кубометров дров. С шестью поставщиками есть договоренности по поставке древесины, оплата будет произведена, когда отопительный сезон начнется. Депутаты же, предварительно объехав котельные, настаивали, что запас дров намного меньше, порядка 250 кубометров. Поэтому было решено комиссионно определить фактический запас на котельных района на текущий момент.

Вопросы у депутатов вызвала ситуация с Выборским сельским домом культуры, а именно каким образом помещения в нем будут отапливаться, ведь теплотрасса разморожена еще в начале года, и когда начнутся ремонтные работы.

Замглавы администрации ответил, что рабочая группа пришла к выводу о том, что наименее затратный способ подачи тепла - это установка пяти электрических конвекторов в помещениях библиотеки и танцевальном зале дома культуры. При этом запланированы перенос сцены и зрительного зала в танцевальный зал. Денежные средства на закупку оборудования, по словам замглавы, изысканы. Депутаты районного Собрания усомнились, что конвекторы смогут нагреть двухэтажное здание.