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Армен Мнацаканян: Губернатор заботится о жителях Новоржевского района больше, чем глава

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заботится о жителях Новоржевского района больше, чем глава муниципалитета Софья Пугачева. Такое мнение озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Людей жалко. К сожалению, каждый год бездействие главы района по подготовке муниципалитета к отопительному сезону оборачивается тем, что губернатор Михаил Ведерников спасает местных жителей. При этом глава района отчитывается, что дров хватает. А на самом деле - пустота в котельной. Большое спасибо главе региона, что выделил деньги – он заботится о местных жителях больше, чем глава района! Надеюсь, в самое ближайшее время муниципалитет получит паспорт готовности к отопительному сезону», - сказал вице-спикер.

Ранее сообщалось, что трудности с подготовкой к отопительному сезону возникли в Новоржевском и Пустошкинском районах.