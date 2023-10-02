ЖКХ

Два района в Псковской области не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Трудности с подготовкой к отопительному сезону возникли в Пустошкинском и Новоржевском районах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона обсудил подготовку к отопительному сезону с заместителем губернатора Игорем Шатурным.

«Как доложил Игорь Николаевич, все муниципалитеты провели большую работу, чтобы получить паспорта готовности. Но есть два исключения», - написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в Пустошкинском районе «за несколько лет бездействия администрации накопились серьёзные проблемы». Новый глава вынужденно обратился за помощью в покупке котлов.

«Средства мы выделили (4,2 млн). Торги район оперативно провёл, сэкономив значительную сумму», - заметил губернатор.

В Новоржевском районе период бездействия пока не закончился, продолжил Михаил Ведерников. Он пояснил, что в районе не предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива.

«Подготовка к отопсезону – прямая ответственность местных администраций. Но когда они не справляются — помогает регион», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор принял следующие решения:

Работа новой администрации Пустошкинского района заслуживает поощрения – экономия останется в районе для дальнейшего развития ЖКХ. Чтобы жители Новоржевского района не страдали – из бюджета области дополнительно выделили 2,2 млн рублей.

«Рассчитываю, что оба муниципалитета получат паспорта готовности в срок», - заключил глава региона.