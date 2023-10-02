Два района в Псковской области не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Трудности с подготовкой к отопительному сезону возникли в Пустошкинском и Новоржевском районах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Глава региона обсудил подготовку к отопительному сезону с заместителем губернатора Игорем Шатурным.
«Как доложил Игорь Николаевич, все муниципалитеты провели большую работу, чтобы получить паспорта готовности. Но есть два исключения», - написал Михаил Ведерников.
Он отметил, что в Пустошкинском районе «за несколько лет бездействия администрации накопились серьёзные проблемы». Новый глава вынужденно обратился за помощью в покупке котлов.
«Средства мы выделили (4,2 млн). Торги район оперативно провёл, сэкономив значительную сумму», - заметил губернатор.
В Новоржевском районе период бездействия пока не закончился, продолжил Михаил Ведерников. Он пояснил, что в районе не предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива.
«Подготовка к отопсезону – прямая ответственность местных администраций. Но когда они не справляются — помогает регион», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Губернатор принял следующие решения:
«Рассчитываю, что оба муниципалитета получат паспорта готовности в срок», - заключил глава региона.