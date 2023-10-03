ЖКХ

50 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения в Пскове

50 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения в Пскове сегодня, 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Специалисты предприятия завершили капитальный ремонт трассы отопления, которая проходит по улице Рокоссовского. Вчера сети прошли опрессовку, но чтобы запустить в работу эту трассу, требуется интегрировать её в схему теплоснабжения предприятия.

«Подрядная организация ведёт работы по техническому присоединению к действующим сетям. Мы выезжали на объект, но, увы, обрадовать вас нечем. По самым скромным предположениям, все работы уйдут за полночь, мы сейчас говорим только о сварных работах. Не следует забывать, что нам ещё предстоит заполнить трассу, а это, на секундочку, 200 тонн теплоносителя. Для заполнения такого объема и выходу на рабочее давление нашему предприятию потребуется до 5 часов. Если принять во внимание все эти факторы, мы, естественно, не хотим никого расстраивать, но вынуждены быть реалистами - есть все основания полагать, что и утром горячей воды может не быть. Мы очень хотим ошибаться, так как 50 многоквартирных жилых дома остаются без горячего водоснабжения, но повлиять на ситуацию мы не в силах», - отметили в пресс-службе.