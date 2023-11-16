Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону

Новоржевский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте

«Этот документ достался нам не просто. За последние пару недель были решены многие сложные вопросы, доставшиеся "по наследству". Прежде всего – это фактическое наличие топлива в котельных: дрова понемногу начали завозить. Почти пожарным порядком пришлось решать проблему гидроизоляции некоторых крыш и восстановлению кирпичной кладки в котельных. Удручает тот факт, что все эти работы можно и нужно было проводить в летний период силами самого предприятия, чего сделано не было. Общались со многими специалистами, от которых напрямую зависело, получим ли мы паспорт готовности, а значит – по факту готовы ли к зиме или нет. Это заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, профильные специалисты комитета по строительству и ЖКХ области, Ростехнадзора, муниципального предприятия "Энергоресурс" и многие другие. Отдельная благодарность кочегарам деревни Выбор, которые экстренно проводили все необходимые работ и готовы далее работать столь же добросовестно. В понедельник планируем совместную рабочую встречу с Д. А. Чуриковым, конкурсным управляющим, и очередной анализ ситуации по ходу отопительного сезона. Хочется понимать, что наше взаимодействие с руководством муниципального предприятия, а именно заместителями конкурсного управляющего, будет созидательным и результативным, а не вопреки. Большое человеческое спасибо заместителю главы администрации округа Эдуарду Волкову: за считанные дни вместе с вами мы смогли сделать то, что должно готовится месяцами. Это и есть командная работа! Зима не будет для нас простой, мы это понимаем, но вместе мы справимся», - поделилась Любовь Трифонова.