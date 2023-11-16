Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Инженерное чудо России
«Метражи» сделка с недвижимостью
вопросы о муниципальной реформе
Досуг псковского школьника
Экономим на покупках
Теплый дом ЛОНГРИД
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
ЛОНГРИД проверить здоровье
Господин Рейтингомер
День открытых дверей «Академия слуха»
национальность белоруска
изменяя лик родной земли
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё ЖКХ 16.11.2023 21:403 Псковичи подают в суд на региональный Фонд капитального ремонта 19.11.2023 13:230 Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону 19.11.2023 12:000 Плановое отключение электроэнергии ожидает жителей пяти деревень в Островском районе 18.11.2023 12:290 Инвентаризацию социальных объектов для догазификации проводят в Псковской области 17.11.2023 11:590 «Псковские теплосети» подключились к решению проблем с отоплением на улице Железнодорожной 16.11.2023 21:403 Псковичи подают в суд на региональный Фонд капитального ремонта
 
 
 
Самое популярное 15.11.2023 15:1625 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 17.11.2023 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими 16.11.2023 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону

19.11.2023 13:23|ПсковКомментариев: 0

Новоржевский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте

«Этот документ достался нам не просто. За последние пару недель были решены многие сложные вопросы, доставшиеся "по наследству". Прежде всего – это фактическое наличие топлива в котельных: дрова понемногу начали завозить. Почти пожарным порядком пришлось решать проблему гидроизоляции некоторых крыш и восстановлению кирпичной кладки в котельных. Удручает тот факт, что все эти работы можно и нужно было проводить в летний период силами самого предприятия, чего сделано не было. Общались со многими специалистами, от которых напрямую зависело, получим ли мы паспорт готовности, а значит – по факту готовы ли к зиме или нет. Это заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, профильные специалисты комитета по строительству и ЖКХ области, Ростехнадзора, муниципального предприятия "Энергоресурс" и многие другие. Отдельная благодарность кочегарам деревни Выбор, которые экстренно проводили все необходимые работ и готовы далее работать столь же добросовестно. В понедельник планируем совместную рабочую встречу с Д. А. Чуриковым, конкурсным управляющим, и очередной анализ ситуации по ходу отопительного сезона. Хочется понимать, что наше взаимодействие с руководством муниципального предприятия, а именно заместителями конкурсного управляющего, будет созидательным и результативным, а не вопреки. Большое человеческое спасибо заместителю главы администрации округа Эдуарду Волкову: за считанные дни вместе с вами мы смогли сделать то, что должно готовится месяцами. Это и есть командная работа! Зима не будет для нас простой, мы это понимаем, но вместе мы справимся», - поделилась Любовь Трифонова.
 

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее принял решение о выделении дополнительных средств на подготовку Новоржевского округа к зиме.

Теги: #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 392 человека
19.11.2023, 14:000 Карту зимних пляжей составили в Сочи 19.11.2023, 13:410 «Встал на дыбы»: грузовик не смог проехать под мостом в Псковском области 19.11.2023, 13:230 Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону 19.11.2023, 13:010 Сборы фильма «По щучьему велению» превысили 2 млрд рублей
19.11.2023, 12:400 Турист из Пскова лишился миллиона рублей в Карелии 19.11.2023, 12:270 Пассажир получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Пушкиногорском районе 19.11.2023, 12:000 Плановое отключение электроэнергии ожидает жителей пяти деревень в Островском районе 19.11.2023, 11:380 Адвокат рассказал о «подводных камнях» при заключении брачного договора
19.11.2023, 11:190 Свыше 2,5 млн рублей отдали потерпевшие мошенникам в Псковской области 19.11.2023, 11:000 Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией 19.11.2023, 10:420 Более 2 млн рублей готовы направить на новый трактор для службы благоустройства Пскова 19.11.2023, 10:200 Школа сахарного диабета открывается в Острове
19.11.2023, 10:000 Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара 19.11.2023, 09:400 Завершается строительство храма святых царственных Страстотерпцев в Дно 19.11.2023, 09:200 Модель из Никарагуа стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная» 19.11.2023, 09:000 Решившего не платить за спиртное псковича задержала Росгвардия
18.11.2023, 21:500 Псковский облсовпроф хочет создать профсоюзы в новых проектах зоны «Моглино» 18.11.2023, 21:300 Названы скрытые опасности и риски уборки в доме 18.11.2023, 21:101 По миллиону рублей направили в Пустошку и Новоржев для закупки украшений к Новому году 18.11.2023, 20:500 Выставка к столетию художника Владимира Ветрогонского открылась в Пушкинских Горах
18.11.2023, 20:300 Закрывать краны на газопроводе на случай длительного отъезда рекомендовали псковичам 18.11.2023, 20:100 Фотофакт: Новые скамейки установили на улице Пушкина в Пскове 18.11.2023, 19:500 Жители Пскова поверили «банковским сотрудникам» и лишились своих сбережений 18.11.2023, 19:300 Научно-практическая выставка «Шаг в науку» состоялась в Пскове
18.11.2023, 19:100 Эксперты Роскачества дали советы по выбору органических продуктов 18.11.2023, 18:530 Волынщик из Шотландии: Споры политиков не должны влиять на отношения людей  18.11.2023, 18:290 Псковский облсовпроф заключил соглашения практически со всеми муниципалитетами региона 18.11.2023, 18:100 Новые деревья высадили у парковой затеи «Солнечные часы» в Тригорском
18.11.2023, 17:500 Музыкант из Венесуэлы объяснил, почему приехал на фестиваль в Псков  18.11.2023, 17:300 Самолет из Сочи в Псков вылетел с двухчасовой задержкой 18.11.2023, 17:100 Более трех тысяч псковских многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату 18.11.2023, 16:500 Журналист Олег Ясинский: Фестиваль «На том стоим» — это борьба за все культуры 
18.11.2023, 16:280 Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз 18.11.2023, 16:080 Финский политолог в Пскове осудил закрытие КПП на границе с Россией  18.11.2023, 15:470 Дистанционный мониторинг пациентов от СберЗдоровья применят в Псковской области 18.11.2023, 15:300 Псковичам предложили поддержать стенд региона на выставке «Россия»
18.11.2023, 15:090 Руководитель проекта «На том стоим»: Псков подхватил призыв Путина не отменять культуры других стран   18.11.2023, 14:510 С начала года на дорогах Псковской области в ДТП погибли 54 человека 18.11.2023, 14:290 Тямшанская гимназия отмечает 35-летие 18.11.2023, 14:070 Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури
18.11.2023, 13:480 Ольга Тимофеева: Псковская область стала пилотным регионом фестиваля «На том стоим» 18.11.2023, 13:300 До -10 градусов прогнозируют в Псковской области 19 ноября 18.11.2023, 13:160 Светлана Мельникова: Миссия культуры - сохранить мосты между странами  18.11.2023, 13:100 Пилотные проекты на базе искусственного интеллекта апробируют в Псковской области с помощью Сбера
18.11.2023, 12:490 Синичкин день отпраздновали в «Михайловском» 18.11.2023, 12:290 Инвентаризацию социальных объектов для догазификации проводят в Псковской области 18.11.2023, 12:100 «Чудики прошедшего сезона»: псковские грибники вспоминают удивительные находки. ФОТО 18.11.2023, 11:500 Какие плоды становятся полезнее при тепловой обработке, уточнила диетолог
18.11.2023, 11:300 Столетие Великолукского общества краеведения обсудили на конференции 18.11.2023, 11:100 Вышку мобильной связи установили в дедовичской деревне Сосонка 18.11.2023, 10:500 Безработный невельчанин украл велосипед у пенсионера 18.11.2023, 10:300 Доступ в Троицкий собор Пскова пока остается открытым на время реставрации
18.11.2023, 10:080 WADA пригрозило иностранным спортсменам санкциями за участие в Играх дружбы 18.11.2023, 09:480 В Пскове прощаются с Александром Роором 18.11.2023, 09:390 Итоги первого регионального чемпионата по робофутболу подвели в Пскове 18.11.2023, 09:190 О каких болезнях может говорить лень, объяснила врач
18.11.2023, 09:000 День рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября 18.11.2023, 00:532 300 млн рублей похищено у курьеров при вооруженном ограблении в центре Москвы 17.11.2023, 23:360 В Южной Корее запретят поедание собак 17.11.2023, 23:040 В Пскове умер историк и общественный деятель Влад Богов
17.11.2023, 22:000 Более 1500 заявок поступило от псковских студентов на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» 17.11.2023, 21:400 Культурные выходные в Опочецком районе пройдут на трех творческих площадках 17.11.2023, 21:380 Уроженец Пскова Марат Никандров* включен в реестр иностранных агентов 17.11.2023, 21:200 Режим работы объектов Псковского музея-заповедника изменится 18-19 ноября
17.11.2023, 21:000 Как противостоять онлайн-мошенничеству, расскажут псковичам 17.11.2023, 20:440 Проекты для участия в программах Союзного государства разрабатывают в Псковской области 17.11.2023, 20:400 Произведения поэтов и писателей псковского конкурса «Чернильница» попадут в аудиокнигу 17.11.2023, 20:200 Игорь Иванов: Телефону на уроке не место
17.11.2023, 20:023 Правительство отменило запрет на поставку бензина из РФ 17.11.2023, 20:000 Псковичи смогут проверить свои знания о Конституции 17.11.2023, 19:490 МЧС опубликовало видео с места пожара на улице Ветряной в Пскове 17.11.2023, 19:460 После драки на стройке в Москве задержаны более ста человек
17.11.2023, 19:400 Изображение монет с архитектурными памятниками России могут увидеть на выставке псковичи 17.11.2023, 19:370 Дмитрий Быстров: Дополнительные 500 тысяч рублей стали приятным бонусом за работу 17.11.2023, 19:300 Восьмиклассницу в Подмосковье подозревают в подготовке к нападению на школу 17.11.2023, 19:200 Псковский профсоюз принял участие в тренинге по оказанию первой психологической помощи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru