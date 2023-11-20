ЖКХ

Утечку на магистральных сетях отопления устраняли в Пскове ночью

Утечку на магистральных сетях отопления устраняли в Пскове в ночь с 20 на 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото: «Псковские тепловые сети»

«Поврежденный участок трубы удален, подгонка трубы завершена. Две сварочные бригады начали работать. Еще несколько часов, и мы будем готовы восстановить подачу тепла. Просим жителей набраться терпения и благодарим за понимание и поддержку!» - сообщили в ПТС.

По сообщениям псковичей, около 1.00 отопление еще отсутствовало.

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Напомним, серьезная утечка на магистральных сетях отопления случилась в Пскове 20 ноября. Без отопления остались более 20 домов и детский сад.