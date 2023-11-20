ЖКХ

Детсад и более 20 домов остались без отопления в Пскове

Более 20 домов и детский сад остались без отопления из-за утечки на магистральных сетях в районе улиц Генерала Маргелова, Шестака, Майора Доставалова в Пскове 20 ноября. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Видео: Борис Елкин / Telegram

«Специалисты теплосетей ведут раскоп. В ближайшее время будут понятны причина и масштаб проблемы. По предварительным данным, более 20 домов и детский сад попадают в зону отключения», - написал Борис Елкин.

Аварийные бригады готовы начать восстановительные работы. Если потребуется, будут работать в ночь, добавил градоначальник.