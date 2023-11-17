Происшествия

Утечку на магистральных сетях отопления устраняют в Пскове

Утечку на магистральных сетях отопления устраняют в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Ситуация на этот час на участке теплосетей на пересечении улиц Шестака и Доставалова, где произошла утечка. Прорыв образовался на неподвижной опоре. Готовится замена поврежденного сегмента трубы. На сброс воды, переврезку и заполнение системы теплоносителем требуется время, возможно до утра», – рассказал глава города.

Он добавил, что специалисты делают все, чтобы сократить продолжительность ремонта.

Напомним, серьезная утечка на магистральных сетях отопления случилась в Пскове 20 ноября.