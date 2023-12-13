ЖКХ

Дерево упало на ЛЭП в Псковской области, как только с участка ушли энергетики

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» в круглосуточном режиме восстанавливают работу линий электропередачи в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото и видео здесь и далее: «Россети Северо-Запад»

«Восстановили работу линии электропередачи, а спустя полчаса на ЛЭП снова упало дерево. Работаем круглосуточно», - рассказали энергетики.

В кадре бригада мастера Бежаницкого РЭС Дмитрия Алексеева

По информации на вечер 14 декабря, без электроснабжения из-за непогоды оставались две тысячи жителей Псковской области.

«Снег, дождь и температурные переходы через 0 приводят к повторным отключениям в регионе. Несмотря на колоссальную работу энергетиков – к утру за сутки было восстановлено более двух тысяч км ЛЭП и больше тысячи трансформаторных подстанций – в отдельных муниципалитетах остаются перебои с электроснабжением», - рассказали специалисты.

Больше всего отключений в Пустошкинском, Печорском и Невельском районах. В каждом муниципалитете, где зафиксированы отключения, работают бригады энергетиков.

В компании добавили, что очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220. Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населённого пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения.

Телефон работает круглосуточно.