Аварию на водопроводе устранили на Запсковье

Аварийные работы на водопроводе на улице Текстильной в Пскове завершили поздним вечером 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».
Фото: «Горводоканал»
«Аварийные работы на Текстильной завершены. Водоснабжение на улице полностью восстановили», - сообщили на предприятии.
Напомним, лицей №20 и кафе остались без водоснабжения на Запсковье из-за аварии на водопроводе.
Ранее произошла авария на водопроводе на улице Коммунальной в Пскове.
На территории Псковской области 7 и 8 января установились сильные морозы.