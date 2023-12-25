ЖКХ

Срочный раскоп потребовался на Завеличье из-за прорыва водопровода

Аварию на водопроводе продолжают ликвидировать на улице Коммунальной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«В домах №№14, 14а и 16 на улице Коммунальной восстановлена подача холодной воды. Без водоснабжения остаётся дом №12, переключить его на резервный источник не удалось. Требуется срочный раскоп для устранения прорыва водопровода», - сообщил Борис Елкин вечером 7 января.

Градоначальник добавил, что работы усложнены большим количеством инженерных сетей в зоне прорыва.

«Инициировал экстренное совещание всех собственников сетей на месте аварии. Проработали тактику. Работы начались, но их продолжительность пока не известна», - заключил Борис Елкин.

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Ранее сообщалось, что холодная вода разлилась на перекрёстке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове. Позже стало известно, что в районе дома №12 на улице Коммунальной произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения. Из-за утечки без холодной воды остались жители четырех домов.