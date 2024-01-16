ЖКХ

Цвет воды в Пскове может временно измениться из-за запуска станции умягчения

Очередной этап работ по пусконаладке оборудования станции умягчения воды стартует в Пскове сегодня, 16 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Горводоканал», вместе с тем поэтапно увеличивается производительность подземного водозабора, до 42 тысяч кубометров в сутки.

Фото: «Горводоканал»

«В период пусконаладочных работ производительность водозабора в сетях городского водопровода увеличится, предстоит перераспределение потоков движения воды. Из-за этого возможны временные изменения органолептических показателей качества подаваемой воды: цветность, мутность, прозрачность, запах и вкус», - предупредили в «Горводоканале».

Работы продолжатся до 25 января включительно.

При признаках серьезного ухудшения качества воды можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу: 79-20-60, а также в колл-центр: 79-21-12.

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Напомним, планируется, что станция обеспечит водой чуть больше трети города - 42 тысячи абонентов. Работа станции автоматизирована.