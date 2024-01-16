Цвет воды в Пскове может временно измениться из-за запуска станции умягчения

Очередной этап работ по пусконаладке оборудования станции умягчения воды стартует в Пскове сегодня, 16 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Горводоканал», вместе с тем поэтапно увеличивается производительность подземного водозабора, до 42 тысяч кубометров в сутки.
Фото: «Горводоканал»
«В период пусконаладочных работ производительность водозабора в сетях городского водопровода увеличится, предстоит перераспределение потоков движения воды. Из-за этого возможны временные изменения органолептических показателей качества подаваемой воды: цветность, мутность, прозрачность, запах и вкус», - предупредили в «Горводоканале».
Работы продолжатся до 25 января включительно.
Напомним, планируется, что станция обеспечит водой чуть больше трети города - 42 тысячи абонентов. Работа станции автоматизирована.