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«Экопром» оспаривает наказание за невывоз крупногабаритного мусора в Пскове

Общество с ограниченной ответственностью «Экопром» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области. Компания требует признать недействительным постановление о привлечении «Экопрома» к административной ответственности за несвоевременный вывоз крупных габаритных отходов с территории Пскове в октябре-декабре.

Фото: Елена Вилейская

Как следует из материалов дела, управление вынесло постановление о привлечении компании к административной ответственности. Основанием для этого явилось нарушение норм СанПиН, выразившихся в необеспечении своевременного вывоза КГО с контейнерных площадок города Пскова за период с октября по декабрь 2023 года.

Согласно части 1 статьи 6.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предварительное и судебное заседания назначили на 11 апреля.



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Кроме того, «Экопром» подал иск к комитету по региональному контролю и надзору Псковской области об отмене постановления по делу об административном правонарушении. Основанием для вынесения постановления о привлечении компании к административной ответственности также послужил несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора в Пскове.