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Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября — природоохранный прокурор

Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября, заявил Псковский природоохранный межрайонный прокурор Павел Михайлов на совещании, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл 10 января. Видеозапись совещания опубликована в Telegram-канале главы региона.

Фото: Елена Вилейская

«Вопросы есть и к ООО "СпецТрансКом", но основной вопрос — к представителю "Экопрома", который длительное время ненадлежащим образом, по нашему мнению, выполняет свои обязанности по вывозу мусора. Поэтому ситуация такая и сложилась на территории города. У нас крупногабаритные отходы массово не вывозилось, начиная с октября. Мы сейчас еще продолжаем проверку. Пока мы видим, что количество машин, которые работают от "Экопрома" на вывоз на порховский полигон — недостаточное. Они накапливаются, и это влияет, в том числе, на приемку», - сказал Павел Михайлов.

Он отметил, что в Пскове многие управляющие компании добиваются вывоза мусора в судебном порядке, при этом не все оформляют документы — претензионные письма и акты — надлежащим образом. Завтра, 11 января, представители природоохранной прокуратуры примут участие в совещании с «управляйками» в Пскове, на котором расскажут, как оформлять эти документы надлежащим образом.

«Мы им расскажем, как нужно взаимодействовать, - пояснил Павел Михайлов. - Эту работу нужно наладить, поэтому я считаю, что если "Экопром" более активно начнет выполнять свои обязанности, эта проблема у нас уйдет».

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.