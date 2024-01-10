Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября — природоохранный прокурор

Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября, заявил Псковский природоохранный межрайонный прокурор Павел Михайлов на совещании, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл 10 января. Видеозапись совещания опубликована в Telegram-канале главы региона.
Фото: Елена Вилейская
Он отметил, что в Пскове многие управляющие компании добиваются вывоза мусора в судебном порядке, при этом не все оформляют документы — претензионные письма и акты — надлежащим образом. Завтра, 11 января, представители природоохранной прокуратуры примут участие в совещании с «управляйками» в Пскове, на котором расскажут, как оформлять эти документы надлежащим образом.
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.