ЖКХ

Борис Елкин: Работники ЖКХ решают сотни сложных бытовых задач

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Фото: Telegram-канал Борис Елкина

«Сегодня профессиональный праздник у работников жилищно-коммунального хозяйства. Людей, от труда которых зависит комфорт, благополучие и чистота в наших домах, на улицах, в парках и других общественных местах. Работники ЖКХ решают сотни сложных бытовых задач, работают в любую погоду и в любое время суток, чтобы обеспечить нас всем необходимым, и заслуживают нашей искренней благодарности», - отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Глава города поблагодарил их за ответственность и любовь к профессии. «Крепкого здоровья вам, успехов в работе и благодарности от тех, кто ценит ваш труд!» - добавил Борис Елкин.