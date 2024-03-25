ЖКХ

Стоимость услуг в Псковской области стала расти медленнее за счет динамики цен на ЖКУ

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале в Псковской области составил 5,77% после 6% в январе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка, стоимость услуг стала расти медленнее за счет динамики цен на жилищно-коммунальные услуги.

«В феврале 2024 года плата за содержание и ремонт жилья в регионе не пересматривалась. Предыдущее повышение цен на эти услуги произошло в феврале 2023 года, поэтому в годовом выражении плата за содержание и ремонт жилья в феврале 2024 года не изменилась, а в предыдущем месяце – выросла», - пояснили в банке.

Ранее сообщалось, что тарифы на жилищные и коммунальные услуги в России в 2024 году вырастут в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году, но подорожание по регионам будет неравномерным.

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Напомним, инфляция в феврале 2024 года (по сравнению с февралем 2023 года) в Псковской области составила 6,54% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 6,3%. Услуги подорожали незначительно. Процент инфляции составил 5,77%.