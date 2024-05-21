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В России приняли закон о повышении штрафов за нарушение норм обеспечения населения услугами ЖКХ

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении ответственности ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Закон вводит двухступенчатую систему санкций для ресурсоснабжающих организаций: при первом нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; при повторном нарушении - на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что действующие размеры штрафов необходимо пересмотреть, пишет Интерфакс.

«Их размер не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает 1 тысячи рублей, а для юридических лиц - 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги. После принятия поправок в КоАП штраф вырастет многократно, это будут уже десятки тысяч рублей», - сказал Вячеслав Володин.