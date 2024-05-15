Штрафовать или дать денег: стоит ли ужесточить ответственность для коммунальщиков за плохие услуги?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который был посвящен предложению ужесточить ответственность для коммунальщиков за плохие услуги. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутаты Госдумы взялись за решение очередной проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Они пришли к выводу о том, что ресурсоснабжающие организации нередко оказывают услуги ненадлежащего качества и периодически допускают отключение в многоквартирных домах воды, света и тепла. А происходит это якобы не только из-за аварий на сетях.
Как некоторое время назад отмечал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, при помощи ограничения гражданам доступа к коммунальным услугам ресурсоснабжающие компании пытаются бороться с должниками. Говоря подробнее: из-за того, что квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг игнорируют несколько человек, тепло, горячую воду или свет якобы могут отключить во всём подъезде или доме, в том числе и в квартирах тех, кто исправно платит по счетам.
Из-за такого неподобающего поведения ресурсоснабжающим организациям светит лишь штраф, размер которого, к тому же, не менялся с 2007 года. Это упущение в Госдуме решили исправить, увеличив сумму этих штрафов для коммунальщиков в 6-10 раз.
Если закон будет принят, то вместо 5-10 тысяч рублей, например, провинившиеся юрлица будут платить за первое нарушение 30-50 тысяч (а за повторное от 50 до 100 тысяч рублей); должностные лица вместо 500 или 1000 рублей будут штрафоваться на 5-10 тысяч рублей (и на 10-30 тысяч, если нарушение оказалось повторным).
Госдума успела принять законопроект во втором чтении на пленарном заседании в мае. Однако общественность всё ещё сомневается: помогут ли увеличенные штрафы на самом деле повысить качество работы ресурсоснабжающих организаций? Или только усложнят их работу?.. О том, насколько эффективна эта инициатива в решении вопроса с периодическими отключениями, - в программе «Дневной дозор».
Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов высказал мнение о том, что ни этот законопроект, ни даже его концепция не обсуждались с профессиональным сообществом. Идея, которую сейчас продвигают в Госдуме, выглядит скорее как популизм. Остановки подачи ресурсов потребителям, по замечанию собеседника, случаются чаще всего из-за аварий на сетях. Трубы нуждаются в замене. И деньги на это нужны немалые. Игорь Максимов рассказал, что в течение завершившегося отопительного сезона «Псковские теплосети» успели поменять около 2 километров труб. Сейчас муниципальное предприятие приступило и к плановым работам. В ближайшие четыре с половиной месяца обновить предстоит уже 9 километров сетей.
Винить в отключениях не стоит одни лишь ресурсоснабжающие организации, отметил экс-руководитель областного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ныне — глава Островского района Дмитрий Быстров. Свой отпечаток на работу коммунальщиков накладывает и финансово-экономическое состояние ресурсоснабжающих организаций, и степень изношенности инфраструктуры. Система ЖКХ, по словам Дмитрия Быстрова, с учётом имеющихся вводных, и так работает на пределе своих возможностей, так что повышать качество её работы, как того хотелось бы депутатам Госдумы, некуда. Да, сложные аварии на сетях случаются, признал собеседник. Но их немного. А резкого роста эффективности работы коммунальщиков из-за возросших штрафов в любом случае не будет.
С осторожностью о новом законопроекте высказался председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Он подчеркнул: в системе ЖКХ всё взаимосвязано — отключения случаются из-за аварий, аварии — из-за износа сетей, а износ — из-за большого количества неплательщиков и долгов населения перед коммунальщиками. Впрочем, по его замечанию, если ресурсоснабжающие организации действительно намеренно отключили во всем доме свет, воду или тепло; сделали это, чтобы проучить отдельных неплательщиков, то санкции к ним за подобное самоуправство не лишним будет и ужесточить. Однако гораздо правильнее было бы не доводить до подобного и иными методами воздействовать на должников.
«Помогут ли штрафы повысить эффективность работы ресурсоснабжающих организаций? На сегодняшний день сказать сложно», - с таких размышлений ответ на вопрос начал руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев. Он предложил не «добивать» коммунальщиков подобными идеями, а посмотреть в корень проблемы — ответить на вопрос, почему происходят такие отключения. Собеседник привёл примеры из личного опыта, подчеркнув, что отключения в домах, находящихся в ведении его «управляйки» в черте Пскова, «происходят нечасто», а вот в районе есть места, «где это случается с завидной регулярностью». И дело здесь в том, что сети в плачевном состоянии.
Вполне возможно, что инициатива об ужесточении ответственности для коммунальщиков за недобросовестно оказанные услуги была бы актуальна и полезна для других субъектов страны. Но для нашего региона она «бестолковая», а может быть, даже вредная, считает член правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. Он добавил, что на его памяти в Псковской области не было каких-то вопиющих случаев, когда из-за единичных должников ресурсоснабжающие организации отключали сразу весь дом.
В каких случаях ресурсоснабжающие организации будут штрафовать, а в каких — нет? Если, скажем, свет или вода, действительно, были отключены намеренно, это одна ситуация (и наказания здесь, пусть даже увеличенными штрафами, при таком раскладе недостаточно); а если отключение случилось непреднамеренно, скажем, из-за аварии, — тут вопрос уже совсем другой. По словам координатора центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Натальи Старосельской, законопроект требует уточнения формулировок.
Система жилищно-коммунального хозяйства не существует в отрыве от потребителя. То, насколько исправно она функционирует, во многом зависит от того, насколько исправно граждане платят по счетам. Об этом говорит большинство наших сегодняшних собеседников. И в этой связи нужно понимать, что оплата квитанций — не только зарплаты сотрудников, но и ремонт и замена ветхих сетей, и, пожалуй, ещё дюжина других статей расходов…
Отключения происходят по большей части из-за аварий. И в том, что они случаются, нельзя винить только ресурсоснабженцев. Если только массовые отключения не происходят намеренно, в попытках приструнить должников. При таком раскладе более суровые штрафы, напротив, некоторым видятся благом...
Как бы там ни было, законопроект требует уточнения формулировок. И об этом сегодня также говорят наши эксперты.
Светлана Пикалёва