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Штрафовать или дать денег: стоит ли ужесточить ответственность для коммунальщиков за плохие услуги?

15.05.2024 14:50|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который был посвящен предложению ужесточить ответственность для коммунальщиков за плохие услуги. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Депутаты Госдумы взялись за решение очередной проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Они пришли к выводу о том, что ресурсоснабжающие организации нередко оказывают услуги ненадлежащего качества и периодически допускают отключение в многоквартирных домах воды, света и тепла. А происходит это якобы не только из-за аварий на сетях.

Как некоторое время назад отмечал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, при помощи ограничения гражданам доступа к коммунальным услугам ресурсоснабжающие компании пытаются бороться с должниками. Говоря подробнее: из-за того, что квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг игнорируют несколько человек, тепло, горячую воду или свет якобы могут отключить во всём подъезде или доме, в том числе и в квартирах тех, кто исправно платит по счетам.

Из-за такого неподобающего поведения ресурсоснабжающим организациям светит лишь штраф, размер которого, к тому же, не менялся с 2007 года. Это упущение в Госдуме решили исправить, увеличив сумму этих штрафов для коммунальщиков в 6-10 раз.

Если закон будет принят, то вместо 5-10 тысяч рублей, например, провинившиеся юрлица будут платить за первое нарушение 30-50 тысяч (а за повторное от 50 до 100 тысяч рублей); должностные лица вместо 500 или 1000 рублей будут штрафоваться на 5-10 тысяч рублей (и на 10-30 тысяч, если нарушение оказалось повторным).

Госдума успела принять законопроект во втором чтении на пленарном заседании в мае. Однако общественность всё ещё сомневается: помогут ли увеличенные штрафы на самом деле повысить качество работы ресурсоснабжающих организаций? Или только усложнят их работу?.. О том, насколько эффективна эта инициатива в решении вопроса с периодическими отключениями, - в программе «Дневной дозор».

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов высказал мнение о том, что ни этот законопроект, ни даже его концепция не обсуждались с профессиональным сообществом. Идея, которую сейчас продвигают в Госдуме, выглядит скорее как популизм. Остановки подачи ресурсов потребителям, по замечанию собеседника, случаются чаще всего из-за аварий на сетях. Трубы нуждаются в замене. И деньги на это нужны немалые. Игорь Максимов рассказал, что в течение завершившегося отопительного сезона «Псковские теплосети» успели поменять около 2 километров труб. Сейчас муниципальное предприятие приступило и к плановым работам. В ближайшие четыре с половиной месяца обновить предстоит уже 9 километров сетей.

«В 10, в 100 раз можно увеличить штраф. Откуда ресурсоснабжающая организация возьмет эти деньги? Понятно, с платежей населения. В конечном итоге плата за коммунальные услуги увеличится, потому что все ресурсники должны будут в свой тариф вкладывать эти риски. А риски, действительно, есть. И оборудование старое, и природные катаклизмы. Например, на "Псковских тепловых сетях" в эту зиму 20 раз отключалась аварийная электроэнергия на теплоисточниках. Теплоисточник аварийно останавливался. За этим следовали прорывы в сетях, оборудовании, гидроудары. Котельная — это же не велосипед: поехал, захотел — остановился. А здесь вот такое внезапное обесточивание — бах. Кто за это ответит? Ответит потребитель в конечном итоге — деньгами».

Винить в отключениях не стоит одни лишь ресурсоснабжающие организации, отметил экс-руководитель областного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ныне — глава Островского района Дмитрий Быстров. Свой отпечаток на работу коммунальщиков накладывает и финансово-экономическое состояние ресурсоснабжающих организаций, и степень изношенности инфраструктуры. Система ЖКХ, по словам Дмитрия Быстрова, с учётом имеющихся вводных, и так работает на пределе своих возможностей, так что повышать качество её работы, как того хотелось бы депутатам Госдумы, некуда. Да, сложные аварии на сетях случаются, признал собеседник. Но их немного. А резкого роста эффективности работы коммунальщиков из-за возросших штрафов в любом случае не будет.

«Если брать Псковскую область, подавляющее число ресурсоснабжающих организаций — это организации, имеющие как минимум задолженность за потребленные ресурсы и вообще генерирующие достаточно большие убытки. И возникает резонный вопрос: если эти штрафы ресурсоснабжающим организациям повысить, за счет чего они их будут выплачивать, если, условно, произойдет отключение или авария? Опять же, они из тарифа, то есть из нашего с вами кошелька будут брать деньги, как мне представляется. Мы можем загнать организации еще в большие долги и довести до банкротства, потому что многие находятся и так в предбанкротном состоянии. Если отключается вода или теплоснабжение, это ведь происходит не только потому, что кто-то специально это сделал. Это аварийная ситуация, как правило, это прорывы сетей. Сетей не новых, а ветхих, которые надо было переложить. Но на это средств у организаций нет. Возвращаясь к вопросу про штрафы. Может, проще было вложиться в инфраструктуру?»

С осторожностью о новом законопроекте высказался председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Он подчеркнул: в системе ЖКХ всё взаимосвязано — отключения случаются из-за аварий, аварии — из-за износа сетей, а износ — из-за большого количества неплательщиков и долгов населения перед коммунальщиками. Впрочем, по его замечанию, если ресурсоснабжающие организации действительно намеренно отключили во всем доме свет, воду или тепло; сделали это, чтобы проучить отдельных неплательщиков, то санкции к ним за подобное самоуправство не лишним будет и ужесточить. Однако гораздо правильнее было бы не доводить до подобного и иными методами воздействовать на должников.

«Если намеренно, то это 100% хорошая идея. При всех взаимодействиях отдельного маленького человека и большой компании, конечно, маленький человек у нас более не защищен, чем большая компания, которая имеет определенный ресурс и может обеспечивать уменьшение какого-то ресурса — освещения, тепла. Но в этом моменте не стоит забывать про дисциплину оплаты за ресурсы наших граждан. У нас люди тоже не платят. И отключение самого ресурса — это уже фол последней надежды, как футболисты говорят, чтобы отключить и человек перестал пользоваться этим ресурсом, потому что добропорядочные граждане начинают платить за тех, кто не платит».

«Помогут ли штрафы повысить эффективность работы ресурсоснабжающих организаций? На сегодняшний день сказать сложно», - с таких размышлений ответ на вопрос начал руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев. Он предложил не «добивать» коммунальщиков подобными идеями, а посмотреть в корень проблемы — ответить на вопрос, почему происходят такие отключения. Собеседник привёл примеры из личного опыта, подчеркнув, что отключения в домах, находящихся в ведении его «управляйки» в черте Пскова, «происходят нечасто», а вот в районе есть места, «где это случается с завидной регулярностью». И дело здесь в том, что сети в плачевном состоянии.

«Может быть, у ресурсоснабжающих организаций физически не хватает просто денежных средств, чтобы содержать сети в надлежащем состоянии. Это как минимум. И то штрафами их добить еще — это, наверное, уже бесполезная история. Конечно, нужно контролировать сам процесс работы ресурсоснабжающих организаций, учитывая, что они сегодня являются муниципальными предприятиями в большинстве случаев. Поэтому контроль должен осуществляться уже непосредственно на местах: кто, что делает, какие специалисты в этом участвуют? И вообще, в чем причина первоочередная? Почему данные отключения происходят? Штрафы увеличивать, тем более в 6-10 раз, я думаю, это не совсем лучший выход. Нужно просто начать работать».

Вполне возможно, что инициатива об ужесточении ответственности для коммунальщиков за недобросовестно оказанные услуги была бы актуальна и полезна для других субъектов страны. Но для нашего региона она «бестолковая», а может быть, даже вредная, считает член правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. Он добавил, что на его памяти в Псковской области не было каких-то вопиющих случаев, когда из-за единичных должников ресурсоснабжающие организации отключали сразу весь дом.

«Если это очередная попытка собрать денег с кого-то — это очень странная попытка. Лучше, наоборот, дайте денег ресурсникам, чтобы они привели сети в порядок. Это серьезное давление, в первую очередь, на муниципальные предприятия, которые и так дотационные в 99% случаев. Если это попытка вывести концессию в ноль, она и так сейчас в ноле. В Псковской области один концессионер, мне кажется, работает. Такие законы, во-первых, убьют любое начинание частного бизнеса в секторе жилищно-коммунального хозяйства и оказания услуг. Во-вторых, сильно ударят по муниципальным предприятиям. Я вообще удивлен такой инициативе».

В каких случаях ресурсоснабжающие организации будут штрафовать, а в каких — нет? Если, скажем, свет или вода, действительно, были отключены намеренно, это одна ситуация (и наказания здесь, пусть даже увеличенными штрафами, при таком раскладе недостаточно); а если отключение случилось непреднамеренно, скажем, из-за аварии, — тут вопрос уже совсем другой. По словам координатора центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Натальи Старосельской, законопроект требует уточнения формулировок.

«Если в законопроекте указана именно формулировка "намеренное отключение", то в этом случае не штрафы должны быть, а разбирательство вообще о дееспособности предприятия, о возможности исполнять социальную функцию по ресурсоснабжению жилых объектов. Если речь идет о том, что халатность или недобросовестность, или сбой в работе предприятия привел к прекращению подачи ресурса или к понижению качества услуги, это уже другой разговор. Прекращение подачи ресурса — тепла, холодной, горячей воды, электроснабжения — это типичная ситуация для домов, которые находятся в предаварийном состоянии. И те, кто проживает в этих домах, объективно понимают, с чем это связано. То, что такие ветхие дома все еще эксплуатируется — это никак не красит нашу страну. Другие случаи намеренного прекращения подачи ресурса встречаются крайне редко. Это какие-то аварии».

Система жилищно-коммунального хозяйства не существует в отрыве от потребителя. То, насколько исправно она функционирует, во многом зависит от того, насколько исправно граждане платят по счетам. Об этом говорит большинство наших сегодняшних собеседников. И в этой связи нужно понимать, что оплата квитанций — не только зарплаты сотрудников, но и ремонт и замена ветхих сетей, и, пожалуй, ещё дюжина других статей расходов…

Отключения происходят по большей части из-за аварий. И в том, что они случаются, нельзя винить только ресурсоснабженцев. Если только массовые отключения не происходят намеренно, в попытках приструнить должников. При таком раскладе более суровые штрафы, напротив, некоторым видятся благом...

Как бы там ни было, законопроект требует уточнения формулировок. И об этом сегодня также говорят наши эксперты.

Светлана Пикалёва

Теги: #ЖКХ #Дневной дозор #коммунальщики #мнение людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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