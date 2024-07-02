ЖКХ

Более 15 тысяч человек оставались без электроснабжения в Псковской области вечером 1 июля

В Псковской области прошли сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 м/с. Как следствие, это привело к массовому отключению электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«По состоянию на 20:00 (1 июля - ред.) без света 879 населённых пунктов численностью населения более 15 тысяч человек. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Псковском и Себежском районах, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах», - отметил он.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» введен особый режим работы. Восстановление электроснабжения ведётся силами 68 бригад численностью 175 человек.

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«Вместе с энергетиками в усиленном режиме работают и коммунальные службы – приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья и поломанные ветви», - добавил глава региона.