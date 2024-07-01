Град размером с пятирублевую монету запечатлели в псковской деревне Череха

Град размером с пятирублевую монету выпал в дерене Череха Псковского района, сообщается очевидец в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Колодцев

Напомним, ливень с грозой накрыл Псков 1 июля.

МЧС заранее предупредило об ухудшении погоды.

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Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.