ЖКХ

Музейная комната «Горводоканала» откроется в Пскове

Музейная комната «Горводоканала» откроется в Пскове. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вопрос о создании музея мы начали поднимать еще года три назад, когда к нам пошли обращения о разрешении посещения на экскурсию школьниками и депутатами. Эту тему мы обсуждали между собой. В процессе подготовки к празднику мы решили эту идею осуществить. Это будет первый шаг для того, чтобы предприятия смотрели и изучали. Для школьников это вариант будущего трудоустройства, для официальных лиц – возможность посмотреть, чем живет и жил "Горводоканал". Для наших сотрудников это связь с нашим предприятием и понимание его», – сказал Константин Болотин.

Он отметил, что это будет музейная комната, наполненная всей информацией о деятельности «Горводоканала» за 90 лет, которую смогли найти.

«Мы ждём и приветствуем любую информацию о людях, которые когда-либо работали на предприятии. Ведь у многих псковичей на "Горводоканале" в разные времена работали бабушки, дедушки, родители. Готовы принять архивные фото, интересные экспонаты, связанные с историей предприятия», - заключил директор предприятия.

Фотоархивные материалы можно высылать на почту: office@vdkpskov.ru.