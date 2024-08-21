СОБЫТИЕ: Вода начинается здесь. Псковский «Горводоканал» отметил 90-летие

Редкие кадры из «Михайловского» опубликовал Главархив Москвы в день 200-летия со дня приезда Пушкина в ссылку

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Музей-усадьбу народа сето в печорской деревне Сигово закроют на санитарный день