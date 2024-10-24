ЖКХ

Завершены строительные работы на магистральном газопроводе в Пушкиногорском районе

Подрядчик завершил строительные работы на магистральном газопроводе по территории Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, который посетил Пушкиногорский район в ходе депутатского выезда.

Фотографии: Армен Мнацаканян

Депутат вместе с представителем подрядчика выехал и осмотрел строительство большой газораспределительной станции в нескольких километрах от Пушкинских Гор. Строительство идет полным ходом, работают исключительно с российским оборудованием, поэтому никаких проблем с поставками материалов нет.

На данный момент работники проводят сварочные и монтажные работы на месте. Строительная часть работ завершена, газопровод полностью смонтирован, сейчас проводиться калибровка.

Вместе с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой Армен Мнацаканян осмотрел строительство внутрипоселкового газопровода, который сейчас строится по нескольким улицам рабочего поселка Пушкинские Горы.

«По газораспределительной системе в внутри поселка Пушкинские Горы работы идут активно. Работы идут по улице Аэродромной, Больничному переулку. Надеемся, что до окончания срока, до конца декабря, все работы будут выполнены и состыкуются наши две сети, две линии. Мы запускаем в общественное пространство информирование жителей о том, что нас впереди ждет следующий этап, догазификация рабочего поселка Пушкинские Горы. Это вызывает радостное настроение у жителей», – рассказала Оксана Филиппова.

«Процесс происходит на высоком уровне. Самая главная задача сегодня - до конца года подвести газ. Есть и другая задача, чтобы социальные объекты зашли в программу по догазификации. "Газпром межрегионгаз" ведет эти процессы на прекрасном уровне. Работы ведутся, подрядчики на постоянной связи. Подрядчик порядочный, но самые главные наши помощники - это главы. Мы эту работу ведем на должном уровне», - заметил Армен Мнацаканян.

Также подрядчик усиливает работы на новоржевском газопроводе двумя дополнительными бригадами, чтобы до Нового года полностью сдать ветку от стыка в Бежаницком районе.