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Игорь Шатурный: Тариф на вывоз ТКО увеличат

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области скорректируют. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Всей информацией занимается лично губернатор в еженедельном режиме. Именно под руководством губернатора мы справилась с этим "мусорным коллапсом". Временный регоператор зашел на те тарифы и возможности, которые были. Бизнес-план и все остальное – мы все просчитали и все знаем, но это уравнение с неизвестными. Сколько нам утвердят процент по росту платежей граждан? Тогда мы поймем, насколько можно увеличить тариф», - сказал Игорь Шатурный.

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Он напомнил, что новый регоператор по обращению с ТКО ООО «Экогрупп» проработал уже порядка трех месяцев. «Мы понимаем складывающуюся экономику и что происходит. Мы на следующий год будем полностью менять схему транспортных потоков с учетом экотехнопарка. Мы складываем все эти составляющие, и к декабрю мы будем четко понимать, какие цифры из бюджета нам потребуются на субсидирование. Мы готовы рассматривать эти вопросы и информировать депутатов, чтобы было понятно, в каком направлении мы двигаемся», - сказал вице-губернатор.

Напомним, в рамках парламентского часа депутаты рассмотрели ситуацию с вывозом ТКО в Псковской области.