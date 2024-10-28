ЖКХ

Александр Братчиков о мусорной реформе и работе регоператора

Сессия Псковского областного Собрания 31 октября началась с обсуждения работы по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) оценил реализацию мусорной реформы в Псковской области, рассказал о работе нового оператора и итогах парламентского часа.

— Александр Николаевич, давайте начнем с последней сессии областного Собрания и ее решений. Ряд вопросов вызвал резонанс в обществе: прежде всего, тема тарифа на уборку и утилизацию ТКО. Уже понятно, что тариф вырастет. Есть понимание, насколько?

— Тема достаточно больная, она не раз вызывала резонансные ситуации. И зимой прошлого года, и летом. Мы все видели, что происходило, какое количество мусора, как сработал предыдущий оператор, к нему очень большие претензии. Соответственно, поэтому было принято решение о расторжении соглашения. Подписано соглашение с новым оператором, который является сейчас временным. Безусловно, часть договоров еще не заключена, потому что не так много прошло времени. Что-то люди не платят. Я задал вопрос, какой будет тариф, но они сами не понимают, что с этим тарифом делать. Могу успокоить наших радиослушателей и жителей региона, тариф невозможно поднять, насколько захочется. Есть ограничения по максимальному увеличению стоимости за коммунальные услуги.

— Прежний регоператор ссылался на то, что тариф не учитывал реальную ситуацию, что, во многом, привело к коллапсам. Не окажется ли так, что с нового года мы вновь столкнемся в коллапсом?

— Новый регоператор еще не выбран. У нас временно исполняющий обязанности регоператора - это компания «Экогрупп», которая сейчас занимается вывозом мусора. Тарифный комитет будет определять, будет конкурс, кто будет следующим региональным оператором. Будут производить захоронения на полигоне, а не возить на существующие свалки.

— С высоты сегодняшнего дня как оцениваете, правильно ли приняли решение о смене регоператора?

— Очень правильно. Один раз можно как-то понять, разобраться, но надо делать выводы. Была в январе такая ситуация, были предупреждения. Регоператор соответствующие выводы не сделал, допустил еще более масштабный коллапс. Зачем дальше продолжать? Я считаю, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сейчас мы видим, что регоператор справляется с задачами. Не могу сказать, что прямо «на пятерку», но накопления мусора на площадках не наблюдается. Фактически по мусорной реформе со своей стороны я понимаю, что ситуация локализована благодаря усилиям нашего губернатора. После того как он лично занялся этой ситуацией, она стала, по крайней мере, управляемой. Я хотел бы также добавить, что проблема до конца не решена, и останавливаться на полпути ни в коем случае нельзя. И надо в любом случае достраивать полигон, чего бы то ни стоило. И региону дополнительно привлекать федеральные деньги. Безусловно, надо работать с оператором, понимать и выбирать того оператора, который будет работать эффективно. Частично вопрос решен, но еще предстоит очень большая работа.

Беседовал Константин Калиниченко