ЖКХ

«Превратили все в помойку»

Праздничные выходные в Пскове и окрестностях областного центра были омрачены неприятной ситуацией, сложившейся вокруг вывоза мусора. Точнее НЕвывоза. Два коммерческих предприятия, отвечающих за опорожнение контейнеров и сортировку их содержимого, не справились с задачей. С наступлением рабочих дней пришлось вмешаться главе региона. Прозвучали слово о «настоящем свинстве», отсутствии совести и страха, а также обещание беспощадных санкций, если ответственные не придут в чувство. В происходящем разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

«Настоящее свинство»

Контейнерные площадки превратились в холмы из колбасных оберток и банок из-под горошка. Еще хуже пришлось жителям домов с мусоропроводами — пакет из квартиры выкинуть стало попросту некуда, приемные шахты оказались доверху забиты. Праздничного настроения все это не добавляло. В это же время в соцсетях появились кадры, на которых вереницы автомобилей «Экопрома» (региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора) стоят в очереди на въезд в «СТК» («Спецтранском» — единственное предприятие, занимающееся сортировкой отходов, через которую по закону должно проходить содержимое контейнеров). У въезда скопилась гигантская очередь из мусоровозов. Пока они не могли сдать свой груз, часами ожидая поднятия шлагбаума, на контейнерных площадках в городе и его окрестностях росли горы мусора.

После праздников стало понятно, что две коммерческие структуры самостоятельно договориться не сумеют. Требуется реакция со стороны. И она последовала жестко и незамедлительно. Губернатор Михаил Ведерников 10 января провел в областном правительстве совещание с участием природоохранной прокуратуры и антимонопольной службы, основной его темой стала проблема с вывозом мусора. Ситуацию он назвал «настоящим свинством». И пообещал:

«Просто так мы это не оставим».

Глава региона сообщил, что жалобы на несвоевременный вывоз мусора начали поступать еще с ноября. Обращались как жители, так и управляющие компании.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Иногда доходило до того, что у людей до третьего этажа забивались мусоропроводы, и даже после вывоза ими пользоваться было нельзя, - обрисовал Михаил Ведерников мрачную картину. - Новогодние праздники тоже для многих были испорчены горами мусора, который не вывозился своевременно. Страна сегодня воюет и то, что вы устроили – это настоящий саботаж. Во время Великой Отечественной войны за это к стенке ставили. Ни у одного нет ни совести, ни страха, ни элементарного уважения к людям. Мы столько сил и времени потратили вместе с людьми, чтобы город и населенные пункты привести в порядок к Новому году, чтобы они выглядели достойно, а вы просто превратили всё в помойку».

Губернатор заявил, что попросит руководителей природоохранной прокуратуры и ФАС взять происходящее на личный контроль «и максимально исчерпывающую, максимально жесткую оценку дать работе компаний и тому, что они делали».

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«Вопросы есть»

В первом приближении свою оценку создавшемуся положению уже дал природоохранный межрайонный прокурор Павел Михайлов.

«Вопросы есть и к "СТК", но основной вопрос у нас к представителю "Экопрома", который длительное время ненадлежащим образом, по нашему мнению, выполняет свои обязанности по вывозу. Поэтому такая ситуация и сложилась на территории города. У нас крупногабаритные отходы не вывозилось с октября, мы сейчас еще продолжаем проверку. Как мы видим, пока количества машин, которые работают на вывоз на порховский полигон, недостаточно».

Крупногабаритные отходы — например, диваны или телевизоры — население складывает на специальных площадках. Однако обычный бытовой мусор из самых стандартных контейнеров, которым областной центр оказался завален в праздники, до того, как попасть на полигон, обязательно должен пройти через сортировку.

«По состоянию на 9 января периодически по семь-десять машин стояли в очереди на разгрузку. Их не пускали на территорию мусоросортировочного комплекса, - описал происходящее председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - При этом, мы понимаем, что у комплекса есть определенная пропускная способность – порядка 300 тонн в сутки. Однако с учредителем и директором "Спецтранском" мы обсуждали, что на период новогодних праздников очень большое количество гостей, и так линейно подходить к такой остросоциальной проблематике и говорить, что 300 тонн и ни одной тонной в сутки больше, неправильный подход. Необходимо более гибко подходить к решению данной задачи».

То есть помойки возле домов приросли количеством новогоднего мусора (вспомнить хотя бы объемы упаковок, летящих в отходы во время накрывания праздничного стола), но подходы гибче не стали.

«Не умеете работать нормально»

Заместитель губернатора Игорь Шатурный, курирующий сферу ЖКХ, назвал случившееся «коллапсом»:

«Завалены все баки и все вокруг. Жалобами засыпали и соцсети, и более ста жалоб пришло губернатору. Мы занимаемся этим вопросом постоянно в ежедневном режиме с нашим оператором, плюс все вопросы, которые касались сортировки на "СТК", мы тоже решаем. Делали выезды туда с природоохранной прокуратурой, говорили с ними, создали список самых проблемных участков, где необходимо оперативно вывозить, где всё завалено и просто уже огромные свалки мусора. Эта работа была проведена в течение праздничных дней».

Игорь Шатурный констатировал — услышаны власти не были. Так что по поручению губернатора выполнение ранее не сделанного взято на особый контроль ежедневными докладами, в том числе по критически заваленным мусором объектам.

«Огромное спасибо нашим федеральным структурам, которые в праздничные дни отзывались и ездили на выезды. Будем продолжать все вопросы контролировать до окончательного наведения порядка по всей территории Псковской области», - заверил Игорь Шатурный.

Ближайшие десять дней губернатор отвел для урегулирования ситуации.

«Если этого не получится, не обижайтесь, я все свои возможности применю для того, чтобы каждый из ответственных прочувствовал на себе всё, что люди чувствовали все новогодние праздники. Еще раз повторяю: не умеете работать нормально, не хотите, значит работать здесь не будете. Я вам гарантирую, что мы так это не оставим, за всё придется отвечать по максимуму», - предупредил Михаил Ведерников в ультимативной форме.

Также было объявлено, что жителей, которым не была оказана услуга по вывозу мусора, ждет перерасчет — за первые десять дней января платить не придется.

Юлия Магера