«Превратили все в помойку»

Праздничные выходные в Пскове и окрестностях областного центра были омрачены неприятной ситуацией, сложившейся вокруг вывоза мусора. Точнее НЕвывоза. Два коммерческих предприятия, отвечающих за опорожнение контейнеров и сортировку их содержимого, не справились с задачей. С наступлением рабочих дней пришлось вмешаться главе региона. Прозвучали слово о «настоящем свинстве», отсутствии совести и страха, а также обещание беспощадных санкций, если ответственные не придут в чувство. В происходящем разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.
Контейнерные площадки превратились в холмы из колбасных оберток и банок из-под горошка. Еще хуже пришлось жителям домов с мусоропроводами — пакет из квартиры выкинуть стало попросту некуда, приемные шахты оказались доверху забиты. Праздничного настроения все это не добавляло. В это же время в соцсетях появились кадры, на которых вереницы автомобилей «Экопрома» (региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора) стоят в очереди на въезд в «СТК» («Спецтранском» — единственное предприятие, занимающееся сортировкой отходов, через которую по закону должно проходить содержимое контейнеров). У въезда скопилась гигантская очередь из мусоровозов. Пока они не могли сдать свой груз, часами ожидая поднятия шлагбаума, на контейнерных площадках в городе и его окрестностях росли горы мусора.
После праздников стало понятно, что две коммерческие структуры самостоятельно договориться не сумеют. Требуется реакция со стороны. И она последовала жестко и незамедлительно. Губернатор Михаил Ведерников 10 января провел в областном правительстве совещание с участием природоохранной прокуратуры и антимонопольной службы, основной его темой стала проблема с вывозом мусора. Ситуацию он назвал «настоящим свинством». И пообещал:
Глава региона сообщил, что жалобы на несвоевременный вывоз мусора начали поступать еще с ноября. Обращались как жители, так и управляющие компании.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Губернатор заявил, что попросит руководителей природоохранной прокуратуры и ФАС взять происходящее на личный контроль «и максимально исчерпывающую, максимально жесткую оценку дать работе компаний и тому, что они делали».
В первом приближении свою оценку создавшемуся положению уже дал природоохранный межрайонный прокурор Павел Михайлов.
«Вопросы есть и к "СТК", но основной вопрос у нас к представителю "Экопрома", который длительное время ненадлежащим образом, по нашему мнению, выполняет свои обязанности по вывозу. Поэтому такая ситуация и сложилась на территории города. У нас крупногабаритные отходы не вывозилось с октября, мы сейчас еще продолжаем проверку. Как мы видим, пока количества машин, которые работают на вывоз на порховский полигон, недостаточно».
Крупногабаритные отходы — например, диваны или телевизоры — население складывает на специальных площадках. Однако обычный бытовой мусор из самых стандартных контейнеров, которым областной центр оказался завален в праздники, до того, как попасть на полигон, обязательно должен пройти через сортировку.
То есть помойки возле домов приросли количеством новогоднего мусора (вспомнить хотя бы объемы упаковок, летящих в отходы во время накрывания праздничного стола), но подходы гибче не стали.
Заместитель губернатора Игорь Шатурный, курирующий сферу ЖКХ, назвал случившееся «коллапсом»:
Игорь Шатурный констатировал — услышаны власти не были. Так что по поручению губернатора выполнение ранее не сделанного взято на особый контроль ежедневными докладами, в том числе по критически заваленным мусором объектам.
«Огромное спасибо нашим федеральным структурам, которые в праздничные дни отзывались и ездили на выезды. Будем продолжать все вопросы контролировать до окончательного наведения порядка по всей территории Псковской области», - заверил Игорь Шатурный.
Ближайшие десять дней губернатор отвел для урегулирования ситуации.
Также было объявлено, что жителей, которым не была оказана услуга по вывозу мусора, ждет перерасчет — за первые десять дней января платить не придется.
Юлия Магера