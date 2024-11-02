ЖКХ

Водоразборную колонку поставили в островской деревне Петрухны по требованию прокуратуры

Водоразборную колонку вблизи дома одного из жильцов деревни Петрухны Островского района установили по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

Островская межрайонная прокуратура по обращению жителя деревни Петрухны провела проверку по соблюдению местной администрацией законодательства в сфере водоснабжения.

В ходе проверки установили, что ближайшая водоразборная колонка находится на расстоянии свыше 100 м от дома заявителя. Водопровод в жилом доме отсутствует.

Межрайонная прокуратура внесла представление в администрацию Островского района. Нарушенные права гражданина восстановили, установив водоразборную колонки вблизи его дома.