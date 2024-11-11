ЖКХ

Антон Дымов: Мы слышим критику о нарушенном благоустройстве и работаем с этим

«Газпром газораспределение Псков» работает с критикой районов по вопросу нарушенного благоустройства. Об этом генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов сообщил во время круглого стола, посвященного газификации и догазификации в Псковской области, в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.

«Мы слышим критику со стороны районов, депутатов и жителей о том, что после нас остается нарушенное благоустройство. Мы провели ряд совещаний с подрядными организациями. Например, в Невельском округе на сегодняшний день. Подрядчик отчитывается о взаимодействии с представителями ЖКХ района, о том, где восстановлено благоустройство», – сказал Антон Дымов.

Он уточнил, что теперь восстановление благоустройства администрации районов принимают по двустороннему акту.