ЖКХ

Псковские газовики проводят дополнительную разъяснительную работу с абонентами

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в преддверии новогодних праздников проводят совместную акцию «В новый год безопасно и без долгов!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Псков».

В ходе рейдов газовики акцентируют внимание потребителей на важности соблюдения основных правил пользования природным газом в быту, проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования. При отсутствии договора для удобства абонентов его предлагают заключить на месте.

Также проводится разъяснительная работа с населением о необходимости регулярной оплаты за газ до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Газовики знакомят абонентов с возможностями дистанционных сервисов по передаче показаний счетчика и оплате за газ без комиссии.

«Наша аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно и в любое время при необходимости готова прийти на помощь. Но знание и соблюдение простых правил пользования газом в быту позволят избежать неприятностей», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.