Михаил Ведерников проконтролировал подготовку Стругокрасненского округа к отопительному сезону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел Стругокрасненскую котельную на улице Мира, чтобы проконтролировать работу муниципалитета по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

На объекте глава муниципального округа Александр Волков доложил, что ранее при поддержке из областного бюджета на котельной взамен устаревшего оборудования был установлен и запущен щеповой котел мощностью 1,5 мегаватт с дополнительной дымовой трубой и котельным оборудованием. Это позволило повысить качество отопления. Мощность котельной в настоящее время составляет более 5,6 мегаватт. В этом году в рамках капитального ремонта на объекте будут заменены насосы. Сложившаяся от конкурсных процедур экономия будет направлена на приобретение комплектующих для капитального ремонта участков водопроводных сетей.

Потребителями тепла от котельной являются не только частные и многоквартирные жилые дома, где проживает более одной тысячи человек, но и ряд соцобъектов: детский сад «Солнышко», магазины, аптека и новый спорткомплекс.

Александр Волков также рассказал о других работах по обновлению коммунальной инфраструктуры: «Через инициативный проект третий год ремонтируем теплотрассу. В этом году заканчиваем».

Глава региона призвал использовать все возможные механизмы развития, активнее участвовать в проектах и программах. «За пять лет в округ привлечено меньше 400 миллионов рублей. Есть над чем работать. Для сравнения только в этом году привлечено почти 300 миллионов рублей», — обратил внимание Михаил Ведерников. Глава округа поблагодарил губернатора за поддержку.

В этом году муниципалитету из регионального бюджета в рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» для подготовки к отопительному периоду выделено более 14 миллионов рублей.