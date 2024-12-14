ЖКХ

Дмитрий Быстров: Мы работаем изо всех сил, чтобы завершить обновление сетей в Острове-3

В микрорайоне Остров-3 продолжается реализация крупного проекта по обновлению коммунальной инфраструктуры. Общая сумма финансирования проекта превышает 1,9 миллиарда рублей, а срок его завершения установлен в пределах 14 месяцев. О сложностях проведения работ, связанных с необходимостью начать отопительный сезон в условиях продолжающейся реконструкции, в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров.

Как отметил глава администрации, изначально отопительный сезон пришлось начинать со «сборной солянкой» из старых и новых сетей. Поэтому некоторые неудобства были неизбежны.

«Начинали мы с того, что была своеобразная "сборная солянка" – где-то новые сети, где-то старые, где-то прокладывали временные схемы подключения домов. Чтобы перевести всё это на новые сети, конечно, нужно было временно отключить подачу ресурсов. Других вариантов нет», - рассказал Дмитрий Быстров

Глава района также признал наличие непредвиденных трудностей, связанных с текущими работами.

«Безусловно, есть сложности, и мы прекрасно это осознаём. Сейчас мы стараемся максимально информировать граждан о происходящем, поскольку это важно для них. Жители сами просили нас больше рассказывать о том, что происходит на местах. Возможно, это была наша недоработка, что мы раньше не предоставляли более подробной информации о сроках и этапах работ», - сказал гость студии.

Сейчас информация о ходе работ доводится до граждан максимально подробно. Жители попросили власти озвучить детали о переключениях и ходе модернизации, и администрация пошла им навстречу. Кроме того, информация о работах заранее публикуется на интернет-ресурсах.

«Мы стали заранее оповещать людей через объявления и интернет-ресурсы. Рассказываем о том, как идёт запитка системы, какие участки ремонтируются. Помимо этого, огромная нагрузка ложится на плечи наших управляющих компаний, сантехников и слесарей, которые буквально "сносят ноги", работая над этим проектом», - отметил глава района.

Впереди ещё будут технологические отключения, но власти надеются, что все запланированные работы будут выполнены в этом году. Тогда этот период можно будет вспоминать как «нехороший сон».

«Я хочу пожелать всем нашим жителям терпения и понимания. Надеюсь, что всё, что запланировано, будет выполнено в этом году. Со временем мы забудем обо всём этом, как о плохом сне, но пока что работаем изо всех сил, чтобы завершить проект как можно быстрее», - заключил Дмитрий Быстров.