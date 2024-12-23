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«Обратный отсчет»: Будни и праздники псковского «Горводоканала». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 декабря. Гость студии — директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года муниципального предприятия. «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие образования. Испытывает ли предприятие кадровый голод и по каким специальностям? Где берёт и как учит сотрудников? Помогает ли открытый не так давно музей в профориентации школьников и заделе кадров на далекое будущее?

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.