ЖКХ

Псковские энергетики готовы к неблагоприятным погодным условиям

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале организации.

«Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», - отметили в компании.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).