ЖКХ

Отключения электроэнергии возможны в Середкинской и Карамышевской волостях Псковского района

Отключения электроэнергии возможны в Середкинской и Карамышевской волостях Псковского района с 20 по 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Энергетики будут проводить плановые переключения с резервных линий электроснабжения на основной режим работы. В связи с этим возможны кратковременные отключения электричества.

«Энергетики просят вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности отключить от сети чувствительную бытовую технику», - отметили в администрации.