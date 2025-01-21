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ЛЭП в Псковской области изношены и требуют капитального ремонта — Александр Котов

Псковское областное Собрание депутатов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратились к федеральному руководству с просьбой о помощи в реконструкции сетей электроснабжения. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал председатель регионального парламента Александр Котов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

12 января на Псковскую область обрушился снегопад, вызванный циклоном «Чарли». Тысячи жителей региона остались без электроснабжения. Восстановительные работы шли более недели.

«На мой взгляд, исчерпывающие и необходимые для восстановления электроснабжения населенных пунктов меры были приняты в самые короткие сроки. Я отдельно хочу отметить работу наших энергетиков. В такой тяжелой, чрезвычайной ситуации сил и средств псковского филиала явно не хватает, потому что работы очень много. Это и обрывы, и деревья на линиях электропередачи. Тут невозможно справиться своими силами, поэтому было оперативно организовано подключение ремонтных бригад из соседних регионов», — сказал Александр Котов.

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Он отметил, что одномоментно устранить последствия невозможно даже при наличии всех необходимых сил и средств, так как эта работа требует времени.

«Это время, это безопасность тех, кто работает на линиях электропередачи, много и других факторов. С учетом моего опыта, я могу сказать, что организация работы аварийных бригад в таких случаях находится на высоком уровне, - подчеркнул председатель Собрания. - Самые тяжелые последствия были в Плюсском и Стругокрасненском районах. В выходные дни еще продолжались работы по устранению аварии на линиях электропередачи. Я лично наблюдал большое количество ремонтных бригад, перемещающихся по районам с целью ликвидации последствий непогоды. Люди работают, продолжают работать, и все меры, которые необходимы в этом случае было принять, были приняты. Конечно, это все происходит под личным контролем губернатора, он сам контролирует эту ситуацию, при необходимости оказывает все возможные меры поддержки с нашей стороны, со стороны органов региональной власти. Такая совместная работа дает свой результат».

Александр Котов отметил, что линии электропередачи в Псковской области изношены и требуют капитального ремонта и реконструкции.

«С этой целью мы тоже обращались в правительство вместе с губернатором, чтобы оказали помощь псковскому филиалу "Россетей" бюджетными средствами для проведения ремонтных работ и для проведения реконструкции сетей электропередачи. Это необходимо для обеспечения надежности электроснабжения в таких чрезвычайных ситуациях. Нам пришли на помощь соседние регионы, но нередко работы приходится вести в труднодоступных местах. Понятно, что у нас протяженность линий электропередачи больше, чем в других регионах. Это особенность Псковской области. И понятно, что трудно добраться до аварийных участков. Зачастую это приходится делать не на технике, а пешим ходом. На все это нужно время. Это тяжелая работа, это перемещение по труднодоступной местности. Надо объективно оценивать то, с чем приходится сталкиваться людям, которые работают в составе ремонтных бригад», — заключил Александр Котов.